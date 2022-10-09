В Усть-Каменогорске в дачном обществе сгорели дом, вагончик и два автомобиля
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске на территории дачного общества "Звездный" загорелась трава, сильный ветер способствовал распространению пожара на дачный дом, металлический вагончик и два автомобиля, сообщает Zakon.kz.
Предварительно площадь загорания сухой травы составила 10 га. На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе 7-ми единиц техники и 28 человек личного состава.
Пожарным мешает работать ветер с порывами до 15- 20 м/с.
На данный момент слаженными действиями удалось предотвратить угрозу распространения огня.Пресс-служба ДЧС ВКО
Спасатели напоминают, что в пожароопасный период категорически запрещено:
разводить костры;
проводить палы травы;
проведение пожароопасных работ, топка печей, розжиг углей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;
разъясните детям об опасности игр с огнем и спичками;
проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;
при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112".
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