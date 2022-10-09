В Усть-Каменогорске в дачном обществе сгорели дом, вагончик и два автомобиля

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

В Усть-Каменогорске на территории дачного общества "Звездный" загорелась трава, сильный ветер способствовал распространению пожара на дачный дом, металлический вагончик и два автомобиля, сообщает Zakon.kz.

Предварительно площадь загорания сухой травы составила 10 га. На место происшествия прибыли пожарные подразделения в составе 7-ми единиц техники и 28 человек личного состава. Пожарным мешает работать ветер с порывами до 15- 20 м/с. На данный момент слаженными действиями удалось предотвратить угрозу распространения огня. Пресс-служба ДЧС ВКО Спасатели напоминают, что в пожароопасный период категорически запрещено: разводить костры;

проводить палы травы;

проведение пожароопасных работ, топка печей, розжиг углей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

разъясните детям об опасности игр с огнем и спичками;

проезжая вдоль обочин дорог, не допускать выброса из окон автомобилей непотушенных окурков;

при обнаружении пожара сразу сообщить по телефонам "101" и "112". Читайте также В Павлодаре полицейский спас двух тонущих детей В ВКО пожарные вывели из огня 79-летнюю бабушку В Нигерии десятки человек пропали без вести при опрокидывании лодки

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