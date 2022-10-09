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Почему гранатовый сок стоит употреблять через трубочку

совет, нутрициолог, диетолог Фото: pixabay
Диетолог Елена Тихомирова предупредила, что напиток стоит употреблять через трубочку, после чего необходимо полоскать рот, поскольку он разрушает зубную эмаль, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в данном соке содержатся вяжущие вещества, которые и разъедают эмаль.

Плюс у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость и так под прицелом, и запоры у них и так привычная тема, – сказала Тихомирова в беседе с Ura.ru.

Специалист посоветовала любителям граната употреблять гранатовый сок целым.

По словам нутрициолога, его бесполезно пить с целью похудения, поскольку в нем содержится большое количество калорий. Но в напитке есть витамины, которые хорошо влияют на образование крови.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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