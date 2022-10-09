Почему гранатовый сок стоит употреблять через трубочку

Диетолог Елена Тихомирова предупредила, что напиток стоит употреблять через трубочку, после чего необходимо полоскать рот, поскольку он разрушает зубную эмаль, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что в данном соке содержатся вяжущие вещества, которые и разъедают эмаль.

Плюс у многих людей этот сок вызывает запоры. И это нужно в первую очередь учитывать беременным женщинам. И не пить сок ведрами, а лучше вообще не пить. Потому что у таких женщин кость и так под прицелом, и запоры у них и так привычная тема, – сказала Тихомирова в беседе с Ura.ru.

Специалист посоветовала любителям граната употреблять гранатовый сок целым.

По словам нутрициолога, его бесполезно пить с целью похудения, поскольку в нем содержится большое количество калорий. Но в напитке есть витамины, которые хорошо влияют на образование крови.

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