В Актюбинской области 18-летний парень сутки провел в лесу из-за острой боли

7 октября в 19:49 на пульт ПСЧ ПЧ-15 Мартуского района поступило сообщение о том, что 18-летний парень в 14:30 выехал на мотоцикле из дома на поиски скота и не вернулся, сообщает Zakon.kz.

На место оперативно выехали три сотрудника отдела по чрезвычайным ситуациям района, а также 10 человек из ОП района и 5 ед. техники, 10 волонтеров, 5 представителей МИО и 35 местных жителей.

Поиски продолжались до 23:45, были приостановлены из-за темного времени суток и возобновлены с рассветом в 8:30. В ходе проведения поисковых работ 8 октября в 10:05 с помощью дрона гражданин Т. К. был найден в 10 км от села Мартук в районе поселка Жанатан напротив железной дороги в лесополосе. Пресс-служба ДЧС Актюбинской области

Парень находился в сознании, но жаловался на острую боль в животе, из-за чего не мог двигаться.