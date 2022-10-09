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На Филиппинах заключенный взял в заложники экс-министра и попытался бежать

зона, тюрьма Фото: pixabay
В следственном изоляторе города Кесон трое человек были убиты при попытке побега. Одни из заключенных взял в заложники экс-министра юстиции, сообщает Zakon.kz.

Как пишет информационное агентство PNA, утром 9 октября задержанные схватили одного из сотрудников изолятора, который принес им еду, и ударили его несколько раз ножом. Второй сотрудник стал стрелять и убил двоих заключенных. В это время третьему задержанному удалось убежать в другое помещение и взять в заложники экс-министра юстиции Лейлу Де Лима, которая содержалась в этом же учреждении. С ним пытались вести переговоры, но безрезультатно. Он тоже был ликвидирован.

Трое задержанных были нейтрализованы, на месте происшествия работают криминалисты. Напряженность в следственном изоляторе спала, и ситуация нормализовалась, ведется расследование, – заявил глава пресс-службы полиции генерал Родерик Альба.

В итоге двое сотрудников правоохранительных органов во время инцидента были ранены. Экс-министр находится в безопасности.

Известно, что против убитых были возбуждены уголовные дела об убийстве, похищении людей и незаконном задержании. Один из погибших, отмечает агентство, был причастен к похищению иностранцев на Минданао.

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