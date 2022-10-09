Пробку на казахстанско-кыргызстанской границе объяснили потоком машин из России
Фото: gov.kz
В пресс-службе Комитета государственных доходов объяснили, почему на казахстанско-кыргызстанской границе скопилось такое количество машин, сообщает Zakon.kz.
Ранее в соцсетях появилось видео, на котором на степной дороге скопилось огромное количество грузовых автомобилей. Автор видео рассказывает, что это граница Казахстана и Кыргызстана, и посетовал на то, что это длится уже пару часов. Также он отметил, что причина пробки неизвестна.
Объяснение дали в КГД.
В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме. Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России. Пресс-служба КГД РК
С 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.
После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.
По этой причине наблюдалось одновременное прибытие грузовых автомашин на посту "Карасу", в настоящее время погранслужба Казахстана и экспортный контроль Комитета госдоходов работают в штатном режиме. Пресс-служба КГД РК
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