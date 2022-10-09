Пробку на казахстанско-кыргызстанской границе объяснили потоком машин из России

В пресс-службе Комитета государственных доходов объяснили, почему на казахстанско-кыргызстанской границе скопилось такое количество машин, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором на степной дороге скопилось огромное количество грузовых автомобилей. Автор видео рассказывает, что это граница Казахстана и Кыргызстана, и посетовал на то, что это длится уже пару часов. Также он отметил, что причина пробки неизвестна.

Объяснение дали в КГД.

В настоящее время на казахстанском посту пропуска "Карасу" нет скопления грузовых автомашин, работа поста идет в штатном режиме. Временное скопление грузовых автомашин было связано с одновременным прибытием большого количества автомашин, следующих транзитом в Кыргызстан из России. Пресс-служба КГД РК

С 22 сентября на казахстанско-российской границе увеличился поток граждан России, которых пропускали в первую очередь. Въезд грузового автотранспорта из России на территорию Казахстана был временно ограничен погранслужбой России.

После снижения потока российских граждан грузовые автомашины были одномоментно пропущены со стороны России в направлении Казахстана и Кыргызстана.