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Определились соперники Казахстана на Евро-2024

Определились соперники Казахстана на Евро-2024 Фото: uefa.com
Во Франкфурте-на-Майне (Германия) прошла церемония жеребьевки отборочного турнира Чемпионата Европы 2024 года, сообщает Zakon.kz.

В жеребьевке приняли участие 53 команды, говорится на сайте УЕФА.

Германия выбрана хозяйкой Евро-2024, тем самым получила прямую путевку в финальную стадию и не принимала участия в квалификации.

Казахстан попал в группу H.

Соперниками наших футболистов будут Дания, Финляндия, Словения, Северная Ирландия, Сан-Марино.

  • Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр.

  • Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар.

  • Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта.

  • Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия.

  • Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фареры, Молдова.

  • Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония.

  • Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва.

  • Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино.

  • Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Беларусь, Андорра.

  • Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Финальная стадия Чемпионата Европы 2024 года пройдет в десяти городах: Берлин ("Олимпиаштадион"), Дортмунд ("BVB-Штадион"), Дюссельдорф ("Дюссельдорф Арена"), Гамбург ("Фолькспаркштадион"), Гельзенкирхен ("Арена Ауф Шальке"), Кельин ("Кельн Штадион"), Лейпциг ("Лейпциг Штадиум"), Мюнхен ("Арена Мюнхен"), Франкфурт ("Франкфурт Арена") и Штутгарт ("Штутгарт Арена").

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