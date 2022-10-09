Microsoft предложила ускорить Windows 11, отключив защиту

Компания Microsoft назвала способ ускорить работу операционной системы Windows 11, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении корпорации говорится, что Microsoft продолжает изучать отзывы пользователей и реагировать на них. Потребителям, которые жалуются на низкую скорость работы ОС, инженеры рекомендовали отключить некоторые защитные функции операционной системы. К ним относятся функция проверки целостности памяти и платформа VMP.

Для этого нужно найти пункт в меню "Изоляция ядра" при помощи поиска и деактивировать эту настройку. Для отключения VMP нужно зайти в меню "Пуск", выбрать раздел "Включение или отключение возможностей Windows", затем в закладке "Возможности Windows" найти пункт "Платформа виртуальной машины" и отключить настройку.

Игроки, которым необходима производительность, могут выключить эти функции во время игры, а затем включить их после завершения игры. Однако при отключении этих функций система становится уязвимой для кибератак, – предупредили в Microsoft.

В конце сентября пользователи Windows 11 и компьютеров с видеокартами Nvidia пожаловались на снижение производительности в играх после выхода обновления 22H2. Специалисты рекомендовали пострадавшим геймерам удалить апдейт.