Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Microsoft предложила ускорить Windows 11, отключив защиту

Microsoft предложила отключить защиту Фото: unsplash
Компания Microsoft назвала способ ускорить работу операционной системы Windows 11, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении корпорации говорится, что Microsoft продолжает изучать отзывы пользователей и реагировать на них. Потребителям, которые жалуются на низкую скорость работы ОС, инженеры рекомендовали отключить некоторые защитные функции операционной системы. К ним относятся функция проверки целостности памяти и платформа VMP.

Для этого нужно найти пункт в меню "Изоляция ядра" при помощи поиска и деактивировать эту настройку. Для отключения VMP нужно зайти в меню "Пуск", выбрать раздел "Включение или отключение возможностей Windows", затем в закладке "Возможности Windows" найти пункт "Платформа виртуальной машины" и отключить настройку.

Игроки, которым необходима производительность, могут выключить эти функции во время игры, а затем включить их после завершения игры. Однако при отключении этих функций система становится уязвимой для кибератак, – предупредили в Microsoft.

В конце сентября пользователи Windows 11 и компьютеров с видеокартами Nvidia пожаловались на снижение производительности в играх после выхода обновления 22H2. Специалисты рекомендовали пострадавшим геймерам удалить апдейт.

Читайте также

Китай успешно запустил на орбиту солнечный телескоп

В WhatsApp появилась подписка Premium с эксклюзивными функциями

Данные не менее 1 млн пользователей Facebook утекли в Сеть

Айсулу Омарова
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
ДТП на Кульджинском тракте
Перебегавших дорогу парня и девушку сбила машина в Алматы
Германия
Жители Берлина рубят деревья в центральном парке из-за дефицита топлива
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления