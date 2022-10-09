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Азербайджан обвинил Армению в обстреле своих войск на границе

Азербайджан обвинил Армению в обстреле Фото: mod.gov.az
Министерство обороны Азербайджана заявило, что Армения нарушила режим прекращения огня. Утверждается, что армянская сторона обстреляла азербайджанские позиции на границе, сообщает Zakon.kz.
Вечером 8 октября подразделения Вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении населенного пункта Йеллиджа Кяльбаджарского района, а утром 9 октября – позиции в направлении населенного пункта Малыбей Лачинского района, – говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

Отмечается, что под ударами оказались позиции около приграничного населенного пункта Малыбей.

По данным Минобороны Азербайджана, подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли ответные меры.

Армянская сторона пока никак не прокомментировала произошедшее, однако ранее в Минобороны Армении также обвиняли оппонентов в нарушении режима прекращения огня. Утверждается, что вечером 3 октября со стороны Азербайджана по армянским подразделениям был открыт огонь из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе обострился конфликт. Стороны обвинили друг друга в обстрелах с использованием беспилотников и артиллерии.

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