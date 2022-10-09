Участок дороги "Южный обход" в Актюбинской области сдан раньше срока
Первый поток автомобилей проехал по новенькому асфальтовому покрытию ровно в 11:30.
Мы выполнили поручение главы области незамедлительно открыть движение на этом почти трехкилометровом участке дороги и сейчас для беспрепятственного движения автотранспорта открыты две полосы движения из четырех. Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер
По его словам, к работам остальных двух полос они приступают немедленно и уже готовят ее основание.
Государственный инспектор Арман Купаев заверил, что ускоренный темп работы на этом участке никак не повлиял на качество дорожного полотна.
В ходе работ мы тщательно наблюдали за качеством используемых в строительстве работ и качеством самих производимых работ и никаких замечаний не имеем, — подтвердил он.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Аким области Ералы Тугжанов поздравил актюбинцев с долгожданной радостью и заверил, что все проблемные вопросы региона находятся на его личном контроле.
Это одна из наиболее острых проблем, которые поднимали актюбинцы и мы приложили все силы, что в кратчайшие сроки решить ее. Пока будут действовать лишь две полосы из четырех, но работы по двум другим полосам будут также завершены в обозначенные сроки, главное, что теперь автомобильный поток здесь не будет испытывать препятствий и создавать трудности местным жителям. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов
Честь первыми проехаться по новенькому полотну дороги была предоставлена журналистам, и они убедились, что участок асфальтированной автотрассы не имеет изъянов и шероховатостей. В конце дорожного участка строительная техника убрала блоки, загораживающие дорогу и поток машин устремился по новой трассе.
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
В числе первых водителей, опробовавших трассу, житель города Алга и хозяин автомобиля марки Opel Vectra Баимбет Касымов.
Это большая радость для водителей, — поделился он. – Мне ежедневно приходится приезжать в Актобе и именно этот участок дороги занимал львиную долю времени. Теперь у нас есть возможность легко и беспрепятственно добираться до областного центра.
Жители 41 разъезда тоже очень рады тому, что наконец давняя проблема с дорогой разрешилась.
Последние несколько лет это было основной проблемой для жителей села Ясное, 41 разъезда, — делится местный старожил Татьяна Головня. – Почти все работают в городе и каждое утро была одна проблема – добраться вовремя на работу. Теперь проблема снята, и мы очень рады, что, благодаря акиму области, волевым решением снявшего этот вопрос с повестки дня, мы можем спокойно добираться до работы и в супермаркеты по выходным.
Санат Раш
Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области