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Участок дороги "Южный обход" в Актюбинской области сдан раньше срока

Сдан раньше срока Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области
Планируемое к 15 октябрю открытие участка дороги в районе 41 разъезда, к радости актюбинцев состоялось сегодня в воскресенье 9 октября, сообщает Zakon.kz.

Первый поток автомобилей проехал по новенькому асфальтовому покрытию ровно в 11:30.

Мы выполнили поручение главы области незамедлительно открыть движение на этом почти трехкилометровом участке дороги и сейчас для беспрепятственного движения автотранспорта открыты две полосы движения из четырех. Руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Айбек Кайер

По его словам, к работам остальных двух полос они приступают немедленно и уже готовят ее основание.

Государственный инспектор Арман Купаев заверил, что ускоренный темп работы на этом участке никак не повлиял на качество дорожного полотна.

В ходе работ мы тщательно наблюдали за качеством используемых в строительстве работ и качеством самих производимых работ и никаких замечаний не имеем, — подтвердил он.

Участок дороги

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

Аким области Ералы Тугжанов поздравил актюбинцев с долгожданной радостью и заверил, что все проблемные вопросы региона находятся на его личном контроле.

Это одна из наиболее острых проблем, которые поднимали актюбинцы и мы приложили все силы, что в кратчайшие сроки решить ее. Пока будут действовать лишь две полосы из четырех, но работы по двум другим полосам будут также завершены в обозначенные сроки, главное, что теперь автомобильный поток здесь не будет испытывать препятствий и создавать трудности местным жителям. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов

Честь первыми проехаться по новенькому полотну дороги была предоставлена журналистам, и они убедились, что участок асфальтированной автотрассы не имеет изъянов и шероховатостей. В конце дорожного участка строительная техника убрала блоки, загораживающие дорогу и поток машин устремился по новой трассе.

Участок дороги

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

В числе первых водителей, опробовавших трассу, житель города Алга и хозяин автомобиля марки Opel Vectra Баимбет Касымов.

Это большая радость для водителей, — поделился он. – Мне ежедневно приходится приезжать в Актобе и именно этот участок дороги занимал львиную долю времени. Теперь у нас есть возможность легко и беспрепятственно добираться до областного центра.

Жители 41 разъезда тоже очень рады тому, что наконец давняя проблема с дорогой разрешилась.

Последние несколько лет это было основной проблемой для жителей села Ясное, 41 разъезда, — делится местный старожил Татьяна Головня. – Почти все работают в городе и каждое утро была одна проблема – добраться вовремя на работу. Теперь проблема снята, и мы очень рады, что, благодаря акиму области, волевым решением снявшего этот вопрос с повестки дня, мы можем спокойно добираться до работы и в супермаркеты по выходным.

Санат Раш

Участок дороги

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

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