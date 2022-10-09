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В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории маслозавода

Пожар на территории маслозавода Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Огнеборцы ДЧС ВКО локализовали пожар на площади 150 кв. м, сообщает Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске произошел пожар на территории маслозавода на улице Путевая. На момент прибытия пожарных подразделений ДЧС ВКО горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, два бункера c шелухой подсолнечника объемом 40 куб. м и 70 куб. м.

Работа огнеборцев происходила по повышенному рангу вызова.

Благодаря слаженным действиям пожарных огонь удалось локализовать на ориентировочной площади 150 кв. м. На тушении были задействованы 47 человек личного состава и 10 единиц техники ДЧС ВКО. Пресс-служба ДЧС ВКО

Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

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