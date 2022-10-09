Две фуры столкнулись в Актюбинской области – оба водителя погибли
Фото: polisia.kz
ДТП с участием двух грузовых авто произошло в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.
9 октября примерно в 13:00 47-летний водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь со стороны района Мартук в направлении города Актобе, на 67 км автодороги Актобе - Оренбург, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения.
Там он столкнулся с другим грузовым автомобилем Shacman под управлением 35-летнего водителя.
В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия.
Ранее, также 9 октября в Актюбинской области столкнулись УАЗ Патриот и Lada Largus. Погибли два пассажира Lada.
Читайте также
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ