Две фуры столкнулись в Актюбинской области – оба водителя погибли

ДТП с участием двух грузовых авто произошло в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

9 октября примерно в 13:00 47-летний водитель грузового автомобиля Shacman, двигаясь со стороны района Мартук в направлении города Актобе, на 67 км автодороги Актобе - Оренбург, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения.

Там он столкнулся с другим грузовым автомобилем Shacman под управлением 35-летнего водителя.

В результате ДТП оба водителя скончались на месте происшествия.

Ранее, также 9 октября в Актюбинской области столкнулись УАЗ Патриот и Lada Largus. Погибли два пассажира Lada.