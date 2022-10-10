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Сомнолог предупредила, что недосып может вызвать сахарный диабет

Может вызвать сахарный диабет Фото: pixabay
Специалист рассказала о связи между недосыпом и диабетом второго типа, сообщает Zakon.kz.

Сомнолог София Черкасова для "Вечерней Москвы" пояснила, что даже если человек поздно ложится спать, но придерживается режима, который соответствует его хронотипу, болезни не будут к нему "цепляться".

Важно также уделять сну достаточное количество времени. Недосып же будет чреват серьезными проблемами со здоровьем.

Большая часть нашего общества принадлежит к промежуточному хронотипу. То есть это люди, которые откладывают отход ко сну в силу различных социальных обстоятельств. Например, они долго не ложатся спать ночью, поскольку выполняют работу, а встают рано утром. Такие люди не успевают выспаться, преодолев минимальное для себя количество часов сна. Сомнолог София Черкасова

При этом врач добавила, что в первую очередь подобная тенденция может говорить о хроническом недосыпе, который может вызывать сахарный диабет второго типа спустя годы и десятилетия. Кроме того, Черкасова обозначила ряд других заболеваний, возникающих из-за недосыпа:

  • ишемическая болезнь сердца;

  • артериальная гипертония;

  • депрессия;

  • ускоренное старение;

  • снижение уровня иммунитета;

  • повышение предрасположенности к частым ОРВИ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначениям врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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