Сомнолог предупредила, что недосып может вызвать сахарный диабет
Сомнолог София Черкасова для "Вечерней Москвы" пояснила, что даже если человек поздно ложится спать, но придерживается режима, который соответствует его хронотипу, болезни не будут к нему "цепляться".
Важно также уделять сну достаточное количество времени. Недосып же будет чреват серьезными проблемами со здоровьем.
Большая часть нашего общества принадлежит к промежуточному хронотипу. То есть это люди, которые откладывают отход ко сну в силу различных социальных обстоятельств. Например, они долго не ложатся спать ночью, поскольку выполняют работу, а встают рано утром. Такие люди не успевают выспаться, преодолев минимальное для себя количество часов сна. Сомнолог София Черкасова
При этом врач добавила, что в первую очередь подобная тенденция может говорить о хроническом недосыпе, который может вызывать сахарный диабет второго типа спустя годы и десятилетия. Кроме того, Черкасова обозначила ряд других заболеваний, возникающих из-за недосыпа:
ишемическая болезнь сердца;
артериальная гипертония;
депрессия;
ускоренное старение;
снижение уровня иммунитета;
повышение предрасположенности к частым ОРВИ.
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