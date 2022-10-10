Сильный взрыв прогремел в одном из жилых домов в Стамбуле

В одном из жилых зданий в турецком Стамбуле произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на азиатском побережье Стамбула в районе Кадыкей. После взрыва начался пожар и огонь перекинулся на несколько зданий, передает издание Latestly marathi.

Повреждены окружающие здания и несколько автомобилей. Известно, как минимум об одном пострадавшем.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Предварительной причиной называют утечку газа.