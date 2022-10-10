Сильный взрыв прогремел в одном из жилых домов в Стамбуле
Фото: pixabay
В одном из жилых зданий в турецком Стамбуле произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.
Инцидент произошел на азиатском побережье Стамбула в районе Кадыкей. После взрыва начался пожар и огонь перекинулся на несколько зданий, передает издание Latestly marathi.
Повреждены окружающие здания и несколько автомобилей. Известно, как минимум об одном пострадавшем.
В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.
Предварительной причиной называют утечку газа.
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