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Сильный взрыв прогремел в одном из жилых домов в Стамбуле

Взрыв прогремел в жилом доме в Стамбуле Фото: pixabay
В одном из жилых зданий в турецком Стамбуле произошел взрыв, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел на азиатском побережье Стамбула в районе Кадыкей. После взрыва начался пожар и огонь перекинулся на несколько зданий, передает издание Latestly marathi.

Повреждены окружающие здания и несколько автомобилей. Известно, как минимум об одном пострадавшем.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Предварительной причиной называют утечку газа.

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