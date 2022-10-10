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В Беларуси заявили, что Украина взорвала мосты и заминировала дороги на границе

Украина взорвала мосты Фото: gpk.gov.by
Председатель Госпогранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что украинцы взорвали практически все пограничные мосты и заминировали дороги, сообщает Zakon.kz.

По его словам, украинцы ставят противотанковые мины в 3 ряда на дорогах. Кроме этого, с украинской стороны "выходят на границу не пограничники – территориальная оборона".

По его словам, в данный момент практически все пограничные мосты взорваны, и "автомобильные, и железнодорожные, приграничные дороги полностью заминированы". Испытываем мы на себе давление, целятся в наших пограничников, иногда стреляют в воздух, ведется постоянная воздушная разведка. Председатель Госпогранкомитета Беларуси Анатолий Лаппо

9 октября посла Украины в Беларуси Игоря Кизима вызвали в МИД республики и вручили дипломатическую ноту из-за "планов Киева нанести удар по стране".

Константин Вноровский
Беларусь
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