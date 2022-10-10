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Гастроэнтеролог развеяла миф о лечении болезней медом

лечение медом Фото: pixabay
Мед содержит большое количество простых сахаров: глюкоза и фруктоза при чрезмерном потреблении могут навредить организму наравне со столовым сахаром, сообщает Zakon.kz.

Мед обладает небольшим количеством микроэлементов и витаминов, поэтому им нельзя лечить различные болезни вместо лекарств. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова, сообщает URA.RU.

Там есть некое количество различных микроэлементов, витаминов, биологически активных веществ. Но их количество минимальны, поэтому сказать, что мед может реально лечить — не совсем так. С другой стороны, мед — это дорогой сахар. Я его даже называю бриллиантовым сахаром, потому что калорийность примерно такая же, может чуть менее калорийный, чем сахар. Чуть больше фруктозы, чем в сахаре. Нурия Дианова

Специалист отметила, что мед нельзя приравнять к здоровому питанию. Употребление меда при отказе от классического сахара допускается, но это все равно калории.

Поэтому нельзя думать, что это ЗОЖ и ПП. Это те же самые калории. Также надо правильно употреблять мед, потому что там богатая таблица Менделеева в масштабах суточной нормы для человека. В связи с этим медом лечиться невозможно. Нурия Дианова

Ранее пчеловод Даури Тугуш предупредил об опасной особенности меда. По его словам, добавлять в кипяток мед не советуется, потому что все полезные элементы в сладком продукте пропадут и начнет вырабатываться яд.

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