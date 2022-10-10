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Жертвами наводнения в Венесуэле стали 22 человека

наводнение в Венесуэле Фото: pixabay
По распоряжению президента Николаса Мадуро в штате Арагуа развернулась масштабная поисково-спасательная операция с участием Вооруженных сил, сообщает Zakon.kz.

По меньшей мере 22 человека погибли и еще 52 числятся пропавшими без вести после наводнения в венесуэльском штате Арагуа, сообщает РИА Новости.

Вице-президент страны Делси Родригес рассказал, что сошел большой оползень. В центральной части Техерии, в бейсбольном секторе из берегов вышли пять ручьев. Удар стихии привел к значительным человеческим жертвам.

Проливные дожди на севере страны были вызваны проходящим в Карибском море ураганом Хулия.

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