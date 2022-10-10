В даркнете появились услуги "эвакуации" из России

Практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых – хищение денежных средств или персональных данных жертвы, сообщает Zakon.kz.

В даркнете и Telegram-каналах активизировались мошенники, предлагающие клиентам способы срочно покинуть Россию, рассказал "Известиям" источник в одной из компаний по информационной безопасности.

За последние пару недель на фоне частичной мобилизации в России практически с нуля сформировался целый "черный" рынок услуг, предлагающий приобрести необходимые поддельные документы, например, заграничные паспорта, шенгенские визы.

Журналист попробовал заказать себе шенгенскую визу через один из подобных Telegram-каналов. Там услугу оценили в 800 долларов, а срок изготовления – в 3-5 дней.

Однако даже за такую сумму документ будет фальшивкой, не занесенной в специальную базу – визовую информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения.

По сути, такая виза может выполнять только одну функцию – пройти паспортный контроль при вылете из России. Потому что въехать по ней в любую страну Шенгенского соглашения практически нереально.