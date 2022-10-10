Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В даркнете появились услуги "эвакуации" из России

эвакуация из России Фото: pixabay
Практически за всеми такими предложениями стоят мошенники, конечная цель которых – хищение денежных средств или персональных данных жертвы, сообщает Zakon.kz.

В даркнете и Telegram-каналах активизировались мошенники, предлагающие клиентам способы срочно покинуть Россию, рассказал "Известиям" источник в одной из компаний по информационной безопасности.

За последние пару недель на фоне частичной мобилизации в России практически с нуля сформировался целый "черный" рынок услуг, предлагающий приобрести необходимые поддельные документы, например, заграничные паспорта, шенгенские визы.

Журналист попробовал заказать себе шенгенскую визу через один из подобных Telegram-каналов. Там услугу оценили в 800 долларов, а срок изготовления – в 3-5 дней.

Однако даже за такую сумму документ будет фальшивкой, не занесенной в специальную базу – визовую информационную систему (VIS) стран Шенгенского соглашения.

По сути, такая виза может выполнять только одну функцию – пройти паспортный контроль при вылете из России. Потому что въехать по ней в любую страну Шенгенского соглашения практически нереально.

Читайте также

28 казахстанцев заболели коронавирусом за сутки

Глава ООН предложил использовать вооруженные силы для оказания помощи Гаити

Участок дороги "Южный обход" в Актюбинской области сдан раньше срока

Данияр Кунафин
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
СМС от МВД
В МВД прокомментировали SMS, получаемые казахстанцами от ведомства
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления