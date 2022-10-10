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Глава ООН предложил использовать вооруженные силы для оказания помощи Гаити

ООН предложила направить вооруженные силы в Гаити Фото: pixabay
Ранее в Гаити присутствовали миротворцы, а затем и полиция ООН, но организация вывела эти подразделения из страны в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Генеральный секретарь Антониу Гутерриш предложил, чтобы одна или несколько стран направили "силы быстрого реагирования", чтобы помочь полиции Гаити устранить угрозу вооруженных банд, сообщает Reuters.

Гутерриш предлагает, чтобы специальная группа была собрана не самой ООН, а какими-либо странами по отдельности, а Совет должен лишь поддержать это решение. Отправка сил для помощи гаитянской полиции покажет, что ООН способна поддерживать введенные на различных территориях режимы прекращения огня или обеспечивать исполнение гуманитарных мер, а также координацию локальных сил с международными организациями.

Генсек ООН считает, что "силы быстрого реагирования" помогут обеспечить безопасность доставки топлива, питьевой воды, продуктов питания и медикаментов из транспортных узлов в столице Гаити Порт-о-Пренсе в отдаленные районы и медучреждения, а сама миссия будет сворачиваться по мере улучшения ситуации в стране.

В начале октября власти Гаити заявили, что обратятся к другим странам и запросят помощь иностранных спецподразделений для борьбы с критической ситуацией, возникшей из-за того, что местные вооруженные банды объединились в коалицию и организовали блокаду основного порта республики. Банды также повредили транспорт социальных служб и вынудили предприятия и больницы страны прекратить работу.

Одновременно с этим в республике наблюдается вспышка холеры, поэтому блокада порта грозит гуманитарной катастрофой - из-за нее возникла нехватка чистой бутилированной воды, которая помогает контролировать распространение болезни. Кроме того, в 2021 году Гаити серьезно пострадала от одного из самых мощных землетрясений в истории страны.

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