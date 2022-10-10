Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Роналду забил 700-й гол в клубной карьере

Роналду забил 700-й гол Фото: Instagram/cristiano
Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за "Реал", 101 – за "Ювентус", пять – за "Спортинг", сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере, сообщает Lenta.ru.

37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона". Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу МЮ. Благодаря победе "Юнайтед" набрал 15 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. "Эвертон", имеющий в активе 10 очков, расположился на 12-й строке.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из "Юнайтед". Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов. Однако 1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ.

Заряжайте на самые горячие футбольные матчи и участвуйте в розыгрыше крупнейших призов от Parimatch! Главный приз – 4 000 000 тенге на руки! Плюс iPhone 14, телевизор Sony BRAVIA и гарантированные бонусы. Участвуйте и побеждайте!

Читайте также

Зульфия Чиншанло завоевала "золото" на ЧА по тяжелой атлетике

Победителем турнира ATP 500 Astana Open стал Новак Джокович

Тимофей Скатов выиграл первый "Челленджер" в карьере

Данияр Кунафин
Роналду Криштиану
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Школьников Астаны временно переведут на дистанционку
Ситуация в Украине 9 октября
Ситуация в Украине: Путин проведет оперативное совещание, ВВП Украины упал на 30%
Ситуация в Украине 8 октября
Ситуация в Украине: возобновлено движение по Крымскому мосту, Зеленский заявил, что его слова неправильно перевели
СМС от МВД
В МВД прокомментировали SMS, получаемые казахстанцами от ведомства
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления