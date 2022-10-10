Этот гол стал 144-м в карьере Роналду за МЮ во всех турнирах. Также на счету футболиста 450 забитых мячей за "Реал", 101 – за "Ювентус", пять – за "Спортинг", сообщает Zakon.kz.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду забил 700-й гол в клубной карьере, сообщает Lenta.ru.

37-летний португалец отличился в матче десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против "Эвертона". Он вышел на замену на 29-й минуте и поразил ворота соперников на 44-й минуте встречи.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу МЮ. Благодаря победе "Юнайтед" набрал 15 очков и поднялся на пятое место турнирной таблицы чемпионата Англии. "Эвертон", имеющий в активе 10 очков, расположился на 12-й строке.

Летом неоднократно появлялись сообщения об уходе Роналду из "Юнайтед". Футболист высказывал недовольство трансферной политикой и результатами клуба, в том числе непопаданием в Лигу чемпионов. Однако 1 сентября с закрытием летнего трансферного окна стало известно, что португалец останется в МЮ.

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