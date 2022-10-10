В Восточном Казахстане огнеборцы 57 раз за сутки выезжали на пожары

В Восточно-Казахстанской области всю ночь боролись с возгораниями травы и пожарами. За сутки подразделениями Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО совершено более 57 выездов, сообщает Zakon.kz.

По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, основная часть пожаров в регионе локализована.

В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе Алтай, и Усть-Каменогорске... огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе, селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай, городе Серебрянске и в Усть-Каменогорске по ул. Машиностроителей (район Согра). Пресс-служба ДЧС ВКО

Продолжается работа с возгоранием в Курчумском районе в 14 км от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается.

Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 га. Пресс-служба ДЧС ВКО

Специалисты областного ДЧС отметили, что основной процент возгораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности.

Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/сек. Спасателями заблаговременно население было проинформировано о штормовом предупреждении и сохраняющейся пожарной опасности в районах области. Пресс-служба ДЧС ВКО

В тушении возгораний и пожаров также были задействованы силы и средства МИО, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, национальной гвардии, Министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО.

Также в ведомстве призвали граждан соблюдать меры пожарной безопасности.

Быть бдительными. Своевременно очищать территорию домов от сухой травы и мусора. Не сжигать мусор у жилых домов. Не разводить в ветреную погоду костры. Ни в коем случае не допускать палов травы. При пожаре сообщать по номеру "101" или "112". Пресс-служба ДЧС ВКО

Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пожарные вывели из огня 79-летнюю бабушку. Пожар разгорелся 9 октября около 3:45 в селе Малоубинка Глубоковского района по ул. Молодежная. Огонь охватил частный жилой дом на двух хозяев и блок хозпостройки, а также распространился на расположенные поблизости стога сена – 38 тонн.