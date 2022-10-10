В Восточном Казахстане огнеборцы 57 раз за сутки выезжали на пожары
По данным областного департамента по чрезвычайным ситуациям, основная часть пожаров в регионе локализована.
В Зайсанском, Глубоковском, Уланском районах, в том числе Алтай, и Усть-Каменогорске... огонь локализован. При этом уже ликвидированы пожары в Уланском районе, селе Герасимовка и на участке Борсак Каменского сельского округа, районе Алтай, городе Серебрянске и в Усть-Каменогорске по ул. Машиностроителей (район Согра).Пресс-служба ДЧС ВКО
Продолжается работа с возгоранием в Курчумском районе в 14 км от села Ушбулак на территории Пугачевского лесничества и Маралдинского сельского округа. Площадь устанавливается.
Предварительная площадь пожаров в регионе составила более 2000 га.Пресс-служба ДЧС ВКО
Специалисты областного ДЧС отметили, что основной процент возгораний травы и пожаров на территории жилых и дачных домов был вызван жаркой и сухой погодой, стоящей в регионе, нарушением элементарных правил пожарной безопасности.
Ситуацию с тушением огня усложнял сильный ветер с порывами до 20 м/сек. Спасателями заблаговременно население было проинформировано о штормовом предупреждении и сохраняющейся пожарной опасности в районах области.Пресс-служба ДЧС ВКО
В тушении возгораний и пожаров также были задействованы силы и средства МИО, организаций, крестьянских хозяйств. Всего более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, национальной гвардии, Министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО.
Также в ведомстве призвали граждан соблюдать меры пожарной безопасности.
Быть бдительными. Своевременно очищать территорию домов от сухой травы и мусора. Не сжигать мусор у жилых домов. Не разводить в ветреную погоду костры. Ни в коем случае не допускать палов травы. При пожаре сообщать по номеру "101" или "112".Пресс-служба ДЧС ВКО
Ранее сообщалось, что в Восточно-Казахстанской области пожарные вывели из огня 79-летнюю бабушку. Пожар разгорелся 9 октября около 3:45 в селе Малоубинка Глубоковского района по ул. Молодежная. Огонь охватил частный жилой дом на двух хозяев и блок хозпостройки, а также распространился на расположенные поблизости стога сена – 38 тонн.