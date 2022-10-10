Игрок "Астаны" забил самый быстрый хет-трик в чемпионате КПЛ

Футболист сборной Казахстана и клуба "Астана" Абат Айымбетов стал автором исторического хет-трика в казахстанском первенстве. Он забил три мяча в матче 22-го тура Премьер- лиги против "Ордабасы" из Шымкента, сообщает Zakon.kz.

Абат Аймбетов трижды поразил ворота южноказахстанцев в течение 4-х минут, это случилось на 57-й, 59-й и 61-й минутах.

Всего же подопечные Григория Бабаяна забили шесть безответных мячей в ворота "Ордабасы".

Кроме Аймбетова отличились Марин Томасов, Педро Эуженио и Абзал Бейсебеков.

После этой крупной победы столичные футболисты сократили отставание от лидирующего "Актобе" на четыре очка.

Результаты других матчей 22-го тура чемпионата КПЛ выглядят так:

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