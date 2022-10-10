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В Усть-Каменогорске сгорела спортивная база

В Усть-Каменогорске сгорела спортивная база Фото: Zakon.kz
В Усть-Каменогорске 9 октября произошел пожар на спортивной базе, сообщает Zakon.kz.
Пожарные ведут борьбу с огнем на предварительной площади 100 га, охватившим окраину поселка Согра. Горит сухая трава. Сильный ветер распространил в считанные минуты пламя с травы на территорию, где располагались 7 контейнеров со спортивным инвентарем на площади 110 кв. м, принадлежавшей одному из учреждений. ДЧС ВКО

Также огонь перекинулся на жилой частный дом. Жертв и пострадавших нет.

В ликвидации задействованы силы ДЧС: 39 человек личного состава и 5 единиц техники и 50 человек национальной гвардии и две единицы техники.

По информации ДЧС, пожар локализован, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

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