RG Gold получил первое золото на новом горно-металлургическом комплексе

Золотодобывающая компания RG Gold, разрабатывающая месторождение Райгородок в Акмолинской области, запустила новый горно-металлургический комплекс (далее – ГМК), способный перерабатывать до 5 млн тонн руды в год.

Новое предприятие позволит компании довести годовой объем производства до 6 тонн золота в сплаве Доре.

ГМК был спроектирован международными инжиниринговыми компаниями с фокусом на автоматизацию производства и применение новейших технологий в металлургии. Завод построен за рекордные 1,5 года генеральным подрядчиком "AAEngineering Group" и работает по методу CIP ("Carbon in pulp" – "Уголь в пульпе").

Фото: RG Gold

Предприятие оснащено современным оборудованием от мировых лидеров, таких как Metso Outotec, ThyssenKrupp, FLSmidth, Weir Minerals, Roytec, Kemix. Применение высокотехнологичного оборудования позволяет обеспечить безопасность персонала и повысить эффективность производства при низких операционных затратах.

При проектировании и строительстве ГМК RG Gold следовала принципу нулевого уровня выбросов в окружающую среду. На предприятии будет производиться обезвреживание цианида в соответствии с международными требованиями. После предварительной очистки и обезвреживания все отходы будут направлены в хвостохранилище объемом свыше 8 млн кубических метров, специально построенном под надзором международных специалистов.

Генеральный директор RG Gold Лоуренс Россоу отмечает, что закончить строительство качественно и в срок компания смогла благодаря профессионализму проектной команды.

Фото: RG Gold

Огромным достижением является тот факт, что строительство горно-металлургического комплекса завершено всего за 18 месяцев вопреки логистическим сложностям, вызванным пандемией и геополитической ситуацией. Проектная команда и генеральный подрядчик смогли выполнить то, что казалось невыполнимым. Лоуренс Россоу

Ерлан Оспанов, генеральный директор группы компаний "Верный Капитал", уточнил, что подход "Верного Капитала" в реализации любого проекта – придерживаться самых высоких стандартов качества, и новый комплекс не стал исключением.

Мы за ответственное инвестирование, и говоря о качестве, подразумеваем не только технические характеристики завода, но и его экологичность. Для нас как для акционера важно, что мы шаг за шагом превращаем некогда малоперспективное месторождение в ценный актив, способный генерировать прибыль и поднимать благосостояние региона. Ерлан Оспанов

Второй акционер RG Gold – американский фонд частных инвестиций Resource Capital Funds – отмечает: "Мы инвестировали в RG Gold в 2018 году".

Это был наш первый инвестиционный опыт в Казахстане, и с самого начала процесса дью-дилидженс мы были впечатлены уровнем профессионализма персонала и бережливого отношения к добыче полезных ископаемых с соблюдением интересов всех сторон, особенно местных жителей. Новое производство RG Gold соответствует лучшим отраслевым стандартам, что позволит компании расти и развиваться дальше. Второй акционер RG Gold

Проект строительства ГМК оценивается в 424 млн долларов, 30% из которых было профинансировано за счет собственных средств акционеров, оставшиеся 297 млн долларов – за счет займа в Банке Развития Казахстана.

Фото: RG Gold

Запуск нового производства окажет мультипликативный эффект на развитие региона в виде новых рабочих мест и развития МСБ за счет поставки товаров и услуг крупному производственному предприятию. Для реализации проекта компания построила новый вахтовый поселок на 600 мест, дополнительно привлекла на работу более 350 человек, большинство из которых – местные жители. RG Gold на системной основе помогает близлежащим селам и выделяет образовательные гранты для местной молодежи. С 2015 года, когда компания перешла во владение группы "Верный Капитал", RG Gold выплатила более 45 млрд тенге налогов и выделила более 1,5 млрд тенге на социальные и благотворительные проекты.

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