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Тимофей Скатов поднялся в мировом рейтинге ATP

Теннис Рейтинг Подьем Фото: Instagram/ktf.kz
10 октября Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) выдала свой новый рейтинг, по результатам которого молодой казахстанец Тимофей Скатов серьезно продвинулся в данной классификации. Теперь он располагается на 152-м месте, поднявшись с 209-й позиции ATP, сообщает Zakon.kz.

Это благодаря победе Тимофея Скатова накануне на турнире серии "Челленджер" в итальянской Парме, где он завоевал первый титул в карьере. Теперь в активе североказахстанского теннисиста 372 очка и 152-е место в мировом рейтинге.

Это позволяет Скатову принимать участие в квалификационных раундах турниров ATP 250. С другой стороны, Тимофей сделал хорошую заявку на вхождение в состав национальной сборной Казахстана уже в качестве основного игрока под номером два.

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