10 тысяч гостей собрал фуд-фестиваль BalQaimaq в Актау

Туристский сезон в Мангистау продолжается. С октября по ноябрь 2022 года специально для жителей и гостей региона будет организована серия событийных мероприятий. Первое из них прошло в минувшую субботу, 8 октября.

Программу событийных мероприятий осени открыл грандиозный фестиваль еды – BalQaimaq – Food Fest – с участием 20 ресторанов и кафе города, которые представили тренды местной кулинарии.

На территории фестиваля организованы мягкие зоны для отдыха посетителей, специальные фотозоны, а также сценические объекты для фотографирования. А во время мероприятия на разных площадках прошли активности как для взрослых, так и для детей. Управляющий Rixos Aktau и TetysBlu Серик Исагалиев

Изюминкой фестиваля стала Битва кондитеров, где финалисты состязались в режиме реального времени. Оценку выступлениям участников дали как гости мероприятия, так и экспертное жюри из известных профессионалов кондитерского мастерства. По итогу финального конкурса фуд-блогер Алибек Пардаев @pardaev__ определил трех победителей: первое место заняла Сусанна Машурян, второе – Ерке Жолдасова и третьим стал Муслим Мырзабаев.

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания "Kazakh Tourism"

Фото: пресс-служба АО "Национальная компания "Kazakh Tourism"

Фуд-фестиваль BalQaimaq собрал более 10 тысяч гостей. Среди них были не только жители региона, но и других областей, приехавшие в Актау специально на фестиваль.

В начале недели я увидела рекламу фуд-фестиваля BalQaimaq, мне понравилось название, программа и я решила приехать вместе с подругой, она из Алматы. Очень много людей здесь. Программа насыщенная, – делится впечатлениями жительница Атырауской области Сауле Аким.

В завершающей части фестиваля состоялось выступление артистов: Luina и Burkhanov brothers.

В ближайшие недели гостей и жителей Актау ждут Caspi Byke и Teniz Music Fest – 15 октября, Plogging Saura & Tamshaly – 22-23 октября, Aktau Marathon – 25 октября, Dj Run Aktau – 29 октября.

Событийные мероприятия, по словам организаторов, призваны удлинить туристский сезон в Мангистауской области вплоть до конца ноября.

Это позволит активно развиваться культуре организованного и запланированного отдыха, а также положительно отразится на доходах местного населения и бизнеса от поступлений за счет прибывающих туристов на побережье.

Более подробно обо всех этих мероприятиях в Мангистау на национальном туристском портале.