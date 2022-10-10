Какой будет зима: народные приметы на 10 октября
На Руси на Савватия заканчивался период, когда нужно подготовить пчел к зиме.
На эту подготовку обычно отводилось 9 дней. За это время пасечники утепляли ульи и просили своих детей помолиться святому Савватию.
Женщины пекли особые медовые пряники, которые раздавались только между членами семьи. По обычаям, десерт надо было съесть за завтраком, а крошки отдавали птицам. Считалось, что такое угощение принесет достаток в дом.
10 октября свежим медом было принято угощать соседей и бедных.
В день Пчельника незамужние девушки проводили обряд на привлечение жениха. Еще по приметам на Савватия Соловецкого запрещалось ругаться, а также, чтобы не потерять большие деньги, нежелательны были операции, связанные с деньгами.
10 октября не стригли волосы, считалось, что вместе с волосами можно отрезать счастье. Чтобы не заблудиться, в этот день не ходили в лес.
По народным приметам, если 10 октября прошла гроза — зима придет мягкая и короткая. А если на Пчельника стоит сухая и теплая погода, значит, осень продлится долго.
Зима будет теплой, если вход в улей долго остается открытым. Сильных морозов стоит ждать, если вход в улей будет закупорен.
Также наши предки верили, если дождь пошел со снегом, то в январе будет тепло. А вот если резкое похолодание, то такая погода простоит еще неделю.