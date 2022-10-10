Новый сервис для получателей социальной помощи запущен в приложении Halyk

С сегодняшнего дня казахстанцы смогут получать сведения о регистрации в качестве безработного и информацию о принадлежности к категории лиц, кому назначена адресная социальная помощь (АСП), через Halyk Homebank.

Это единственное негосударственное приложение, в котором доступна данная опция.

Планомерное развитие и расширение предлагаемого пользователям функционала является частью стратегии Halyk, направленной на запуск необходимых, удобных и полезных для людей сервисов. Очередная разработка поможет казахстанцам быстро и просто получать некоторые меры социальной поддержки.

В частности, сервис позволит оперативно предоставлять справки по безработице в соответствующие инстанции или проверить наличие своей фамилии в списках получателей АСП. Таким образом полностью исключается хождение по кабинетам, а сведения можно получить в течение считанных минут.

Для получения необходимых данных нужно зайти в раздел "Госуслуги" приложения Halyk Homebank, выбрать "Справки" и отметить нужную услугу. Результат не заставит себя ждать, а полученной справкой можно тут же поделиться.

Как известно, получение услуг социально-трудовой сферы через мобильные приложения некоторых БВУ уже было возможно с октября 2021 года с выводом государственных услуг, связанных с рождением ребенка, а именно "Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком" и "Назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года". Нашим министерством работа в данном направлении постоянно продолжается. Так, в августе текущего года были реализованы еще две услуги – получение информации о поступлении и движении средств вкладчика Единого накопительного пенсионного фонда, а также о состоянии и движении социальных отчислений. Учитывая, что граждане в своей повседневной жизни часто пользуются банковскими мобильными приложениями, данные сервисы расширяют возможности получения услуг населением, а также повышают удобство и доступность наших услуг. Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов

Заместитель председателя правления Halyk Bank Нариман Мукушев заявил, что Halyk совместно с госорганами проводит важную и системную работу по интеграции госсервисов в наше приложение.

Уже сегодня в Halyk Homebank доступны более 17 госуслуг и 18 цифровых документов. На сегодняшний день более 8 миллионов раз наши клиенты воспользовались предоставляемыми госуслугами. Это говорит об удобстве, доступности и актуальности наших сервисов. Поэтому мы продолжим активно развивать это направление. Нариман Мукушев

Сервис запущен при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") и АО "Центр развития трудовых ресурсов".