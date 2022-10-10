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Казахстанский гимнаст завоевал "золото" на Кубке мирового вызова

Гимнастика Кубок мира Фото: olympic.kz
Член сборной Казахстана по спортивной гимнастике Дмитрий Патанин завоевал золотую награду на этапе Кубка мирового вызова, который проходит в турецком городе Мерсин, сообщает Zakon.kz.

Казахстанскому гимнасту не было равных в вольных упражнениях, передает пресс-служба НОК. В финале этой соревновательной программы Дмитрий Патанин набрал 14.550 балла, что и принесло медаль высшей пробы.

На втором месте призовой строчки расположился Адем Асил из Турции – 14.300 балла. Представитель Тайбэя Тан Чиа-Хуг финишировал третьим – 14.250.

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Куандык Шынасилов
Турция
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