Как будет развиваться жилищно-коммунальная инфраструктура в Казахстане

Правительство Казахстана своим постановлением от 23 сентября 2022 года утвердило Концепцию развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года, сообщает Zakon.kz.

Концепция охватывает основные вопросы, затрагивающие интересы населения в части развития коммунальной и жилищной инфраструктуры.

Стратегическое развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры предусматривает следующие направления:

модернизацию и развитие коммунального сектора;

развитие жилищной инфраструктуры.

Основными принципами реализации направлений являются:

обеспечение минимально обязательного уровня доступности объектов и услуг (благ) населению в зависимости от типа (город, село) и размера (численности населения) населенных пунктов; финансовая обеспеченность реализации инвестиционных проектов; поддержание экономического потенциала населенного пункта.

При реализации проектов за счет государственных инвестиций планируется применить комплексный подход к развитию по принципу «люди к инфраструктуре» с обеспечением «бюджетного фильтра».

Так, говорится, что местные исполнительные органы в качестве операторов по реализации инфраструктурных проектов самостоятельно определяют конкретные объекты, нуждающиеся в ремонте, реконструкции и строительстве, необходимые объемы финансирования.

Определяющим фактором повышения качества жизни населения является создание комфортной среды проживания.

В концепции говорится, что для полноценной среды жизнедеятельности и предоставления населению комплекса услуг в соответствии с социальными стандартами требуются наращивание жилищного фонда и развитие необходимой жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Предусматривается, что развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры в населенных пунктах будет осуществляться с учетом особенностей каждого региона и принципов системы региональных стандартов, которые включают в себя конкретный перечень услуг и благ (для сел – от 12 до 32, для городов – 51).

Основой обеспечения благоприятных условий проживания населения за счет создания оптимальной системы расселения, рациональной организации территории и определения долгосрочной потребности в инфраструктуре является формирование качественных градостроительных проектов (генеральных планов, проектов детальной застройки).

С учетом передового международного опыта урбанистики будут выработаны новые подходы формирования компактной городской среды, отвечающей современным социальным и экономическим условиям, интересам жителей и бизнеса.

Также планируется разработать принципы и стандарты комплексного развития городских территорий, формирования архитектурного облика городов и освоения незастроенных территорий с обеспечением развития по принципу «шаговой доступности» общественных пространств (парков, скверов, набережных зон, социально-культурных объектов и других мест отдыха для населения), транспортной и дорожной инфраструктуры.

Будут продолжены меры по газификации населенных пунктов.

В рамках бюджетов «народного участия» с участием представителей заинтересованных государственных органов, общественных организаций, жителей городов, депутатов городских маслихатов рассматриваются вопросы реализации программ благоустройства дворов, озеленения, освещения, вывоза отходов и захоронения за счет средств местных бюджетов.

Для активного вовлечения населения в «бюджеты народного участия» внедрен модуль «бюджет народного участия» на единой платформе интернет-ресурсов местных исполнительных органов.

Согласно Концепции развития местного самоуправления до 2025 года расширятся полномочия схода местного сообщества по вопросам определения приоритетных задач, сроков их реализации, согласования плана развития местного сообщества.

С 2024 года в сельских округах собрания местного сообщества будут преобразованы в представительный орган – Кенес, что позволит «бюджет народного участия» реализовать через сходы и собрания местного сообщества при формировании бюджета местного самоуправления.

Будет предусматриваться эффективное использование жилищного фонда и инженерной инфраструктуры в моногородах с учетом снижения численности населения.

Для эффективного формирования в городских и сельских населенных пунктах комфортной среды проживания будут приниматься дальнейшие меры по модернизации и развитию систем коммунального сектора.

Для создания комфортных условий для населения предусмотрено повышение требований к качеству возводимого жилья с применением современных технологий и оснащением их системами интеллектуального управления.

Для обеспечения интенсивного жилищного строительства и снижения затрат, влияющих на стоимость строительства, районы массовой жилищной застройки будут обустраиваться инженерной инфраструктурой, а также субсидироваться кредиты частных застройщиков, осуществляющих строительство доступного жилья.

Как следует из документа, жилищный фонд страны на начало 2022 года составил 387,7 млн кв. метров, из которых 250,2 млн кв. метров, или 64,5%, расположено в городах и других городских поселениях, а 137,5 млн кв. метров (35,5%) – в сельских населенных пунктах.

При этом почти весь (97,8%) жилищный фонд находится в частной собственности населения страны и лишь 2,2% – в государственной собственности.

В 2018–2021 годах показатели жилищного строительства демонстрировали положительную динамику. По данным статистики, по республике было построено в этот период 58 млн кв. м нового жилья (521 тыс. жилищ).

При этом годовой объем ввода жилья в 2021 году увеличился в сравнении с 2018 годом на 36,8%.

На начало 2022 года удельный вес общей площади жилищного фонда республики, оборудованного водоснабжением, достиг 98,2%, канализацией – 72,5%, отоплением от индивидуальных установок – 58,1%, ванной или душем – 42,9%, центральным горячим водоснабжением – 37%, горячим водоснабжением от индивидуальных нагревателей – 13,5%, газом – 86,8%, напольными электроплитами – 11,9%.