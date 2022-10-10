Магомед Адиев оценил будущих соперников по Евро-2024

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Магомед Адиев прокомментировал результаты жеребьевки квалификационного этапа Евро-2024. Казахстанские футболисты сыграют в группе H с Данией, Финляндией, Словенией, Северной Ирландией и Сан‑Марино, сообщает Zakon.kz.

Жеребьевка квалификационной стадии Чемпионата Европы 2024 года состоялась 9 октября во Франкфурте‑на‑Майне.

Довольно-таки непростые соперники, хотя сейчас легких команд не бывает. Мы попали в очень крепкую группу без яркого выраженного лидера. Хотя сборная Дании сейчас переживает период подъема, у них хорошее подрастающее поколение. Думаю, датчане будут фаворитами группы. Будем постепенно собирать информацию о наших соперниках. Нас ожидают интересные матчи с непростыми командами. Постараемся быть конкурентоспособными на фоне наших соперников. Почему-то думал, что в нашу группу попадется кто-то из грандов. А так получилась ровная группа с крепкими соперниками. Магомед Адиев, гл. тренер сборной РК по футболу

Чемпионат Европы пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Сами же матчи квалификационного этапа начнутся в марте 2023 года.

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