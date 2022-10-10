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Сколько стоит и из чего состоит солдатский паек в Казахстане

сколько стоит армейский паек в Казахстане Фото: gov.kz
Сколько стоит солдатский паек в казахстанской армии и какой набор продуктов включает, Zakon.kz рассказали в Министерстве обороны РК.

Так, по данным Минобороны, с 2019 по 2020 год стоимость общевойскового продовольственного пайка составляла 1225 тенге. С 2021 года по сегодняшний день – 1713 тенге.

24 августа текущего года решением РБК на 2023 год утверждено увеличение стоимости общевойскового продовольственного пайка с 1713 тенге до 2250 тенге. Состав рациона и калорий менялся в 2012 году на основании научно-исследовательской работы ТОО "ОО Казахская академия питания", – рассказали в Минобороны в ответ на запрос редакции.

В ведомстве отметили, что в зависимости от принадлежности к роду войск военнослужащих и выполняемых ими задач индивидуальные рационы питания делятся на 5 видов. Соответственно, состав продуктов и количество различны.

К примеру, военнослужащие десантно-штурмовых войск при выполнении учебно-боевых задач испытывают намного больше нагрузки, чем остальные военнослужащие. В составе индивидуального рациона питания десантных войск содержатся дополнительные продукты: это сыры, сгущенное молоко, сыровяленое мясо конины, орехи, курага, изюм и другие продукты.

Общевойсковой паек состоит из 48 наименований продуктов. Расчет приводится в граммах на одного человека в день:

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта – 350 г.

  1. Хлеб пшеничный из обогащенной муки 1 сорта – 400 г.

  2. Мука пшеничная 1 сорта (обогащенная) – 10 г.

  3. Крупа гречневая 1 сорта – 30 г.

  4. Крупа овсяная высшего сорта – 10 г.

  5. Крупа перловая 1 сорта – 10 г.

  6. Крупа пшенная высшего сорта – 10 г.

  7. Крупа ячневая 1 сорта – 10 г.

  8. Крупа рисовая высшего сорта – 30 г.

  9. Бобы (горох, фасоль) 1 сорта – 10 г.

  10. Макаронные изделия (вермишель, рожки, лапша) высшего сорта – 35 г.

  11. Мясо говядины 1 категории – 200 г.

  12. Мясо птицы 1 категории (курица, индейка) – 30 г.

  13. Колбаса полукопченая высшего сорта – 20 г.

  14. Рыба потрошеная без головы (сазан, сом, карп, судак) – 120 г.

  15. Яйцо куриное – 1 штука.

  16. Молоко коровье, жирность не менее 2,5% – 90 мл.

  17. Кефир, жирность не менее 2,5% – 60 мл.

  18. Сметана, жирность не менее 15% – 30 г.

  19. Творог, жирность не менее 9% – 30 г.

  20. Сыр сычужный твердый – 35 г.

  21. Масло коровье, доля животного жира не менее 72,5% – 40 г.

  22. Масло подсолнечное – 40 г.

  23. Сахар-песок – 70 г.

  24. Мед пчелиный (пакетированный по 10 г) – 20 г.

  25. Чай черный высшего сорта – 2 г.

  26. Соль пищевая йодированная – 20 г.

  27. Дрожжи хлебопекарные прессованные – 0,3 г.

  28. Лавровый лист – 0,2 г.

  29. Перец молотый – 0,3 г.

  30. Горчичный порошок – 0,3 г.

  31. Уксусная кислота пищевая 70% – 0,1.

  32. Картофель свежий – 420 г.

  33. Капуста белокочанная свежая – 130 г.

  34. Свекла свежая – 40 г.

  35. Морковь свежая – 95 г.

  36. Лук репчатый свежий – 65 г.

  37. Чеснок свежий – 5 г.

  38. Огурцы свежие – 50 г.

  39. Помидоры свежие – 50 г.

  40. Томатная паста – 6 г.

  41. Перец сладкий свежий – 20 г.

  42. Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка) свежая – 20 г.

  43. Сок овощной – 90 мл.

  44. Фрукты свежие (яблоки, бананы, апельсины) – 200 г.

  45. Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) – 20 г.

  46. Сок плодово-ягодный – 90 мл.

  47. Поливитаминный препарат, драже (декабрь-май) – 1 г.

Как рассказали в ведомстве, при разработке рационов питания специалистами проведено научное обоснование норм снабжения продовольствием военнослужащих Вооруженных сил с учетом задач, выполняемых личным составом и физических нагрузок.

Правильное и сбалансированное питание – основа сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Так, расчет солдатского пайка проводится с учетом количества белков, жиров и углеводов, необходимых для поддержания организма военнослужащего, – отметили в МО РК.

Также в Министерстве обороны отметили, что питание военнослужащих казахстанской армии организуется по нормам продовольственных пайков и построено на системе натурального нормирования.

Структурную основу этой системы составляет физиологически обоснованный набор продуктов для соответствующих контингентов военнослужащих, адекватный их энергетическим затратам и профессиональной деятельности.

Как пояснили в ведомстве, повышение стоимости пайка с 2023 года обусловлено ростом цен на продукты питания в стране. Так, согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары за год повысились почти на 20%. Непродовольственные товары подорожали на 13,2%.

Вместе с тем Минобороны проводит работу по внедрению в обеденных залах планшетов системы оценки качества пищи. Каждый военнослужащий сможет поставить свою оценку. Анализируя эти оценки, ведомство проводит работу с поварами.

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Лариса Черненко
МО РК Казахстан
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