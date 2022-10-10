Сколько стоит и из чего состоит солдатский паек в Казахстане
Так, по данным Минобороны, с 2019 по 2020 год стоимость общевойскового продовольственного пайка составляла 1225 тенге. С 2021 года по сегодняшний день – 1713 тенге.
24 августа текущего года решением РБК на 2023 год утверждено увеличение стоимости общевойскового продовольственного пайка с 1713 тенге до 2250 тенге. Состав рациона и калорий менялся в 2012 году на основании научно-исследовательской работы ТОО "ОО Казахская академия питания", – рассказали в Минобороны в ответ на запрос редакции.
В ведомстве отметили, что в зависимости от принадлежности к роду войск военнослужащих и выполняемых ими задач индивидуальные рационы питания делятся на 5 видов. Соответственно, состав продуктов и количество различны.
К примеру, военнослужащие десантно-штурмовых войск при выполнении учебно-боевых задач испытывают намного больше нагрузки, чем остальные военнослужащие. В составе индивидуального рациона питания десантных войск содержатся дополнительные продукты: это сыры, сгущенное молоко, сыровяленое мясо конины, орехи, курага, изюм и другие продукты.
Общевойсковой паек состоит из 48 наименований продуктов. Расчет приводится в граммах на одного человека в день:
Хлеб пшеничный из муки 2 сорта – 350 г.
Хлеб пшеничный из обогащенной муки 1 сорта – 400 г.
Мука пшеничная 1 сорта (обогащенная) – 10 г.
Крупа гречневая 1 сорта – 30 г.
Крупа овсяная высшего сорта – 10 г.
Крупа перловая 1 сорта – 10 г.
Крупа пшенная высшего сорта – 10 г.
Крупа ячневая 1 сорта – 10 г.
Крупа рисовая высшего сорта – 30 г.
Бобы (горох, фасоль) 1 сорта – 10 г.
Макаронные изделия (вермишель, рожки, лапша) высшего сорта – 35 г.
Мясо говядины 1 категории – 200 г.
Мясо птицы 1 категории (курица, индейка) – 30 г.
Колбаса полукопченая высшего сорта – 20 г.
Рыба потрошеная без головы (сазан, сом, карп, судак) – 120 г.
Яйцо куриное – 1 штука.
Молоко коровье, жирность не менее 2,5% – 90 мл.
Кефир, жирность не менее 2,5% – 60 мл.
Сметана, жирность не менее 15% – 30 г.
Творог, жирность не менее 9% – 30 г.
Сыр сычужный твердый – 35 г.
Масло коровье, доля животного жира не менее 72,5% – 40 г.
Масло подсолнечное – 40 г.
Сахар-песок – 70 г.
Мед пчелиный (пакетированный по 10 г) – 20 г.
Чай черный высшего сорта – 2 г.
Соль пищевая йодированная – 20 г.
Дрожжи хлебопекарные прессованные – 0,3 г.
Лавровый лист – 0,2 г.
Перец молотый – 0,3 г.
Горчичный порошок – 0,3 г.
Уксусная кислота пищевая 70% – 0,1.
Картофель свежий – 420 г.
Капуста белокочанная свежая – 130 г.
Свекла свежая – 40 г.
Морковь свежая – 95 г.
Лук репчатый свежий – 65 г.
Чеснок свежий – 5 г.
Огурцы свежие – 50 г.
Помидоры свежие – 50 г.
Томатная паста – 6 г.
Перец сладкий свежий – 20 г.
Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка) свежая – 20 г.
Сок овощной – 90 мл.
Фрукты свежие (яблоки, бананы, апельсины) – 200 г.
Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) – 20 г.
Сок плодово-ягодный – 90 мл.
Поливитаминный препарат, драже (декабрь-май) – 1 г.
Как рассказали в ведомстве, при разработке рационов питания специалистами проведено научное обоснование норм снабжения продовольствием военнослужащих Вооруженных сил с учетом задач, выполняемых личным составом и физических нагрузок.
Правильное и сбалансированное питание – основа сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Так, расчет солдатского пайка проводится с учетом количества белков, жиров и углеводов, необходимых для поддержания организма военнослужащего, – отметили в МО РК.
Также в Министерстве обороны отметили, что питание военнослужащих казахстанской армии организуется по нормам продовольственных пайков и построено на системе натурального нормирования.
Структурную основу этой системы составляет физиологически обоснованный набор продуктов для соответствующих контингентов военнослужащих, адекватный их энергетическим затратам и профессиональной деятельности.
Как пояснили в ведомстве, повышение стоимости пайка с 2023 года обусловлено ростом цен на продукты питания в стране. Так, согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары за год повысились почти на 20%. Непродовольственные товары подорожали на 13,2%.
Вместе с тем Минобороны проводит работу по внедрению в обеденных залах планшетов системы оценки качества пищи. Каждый военнослужащий сможет поставить свою оценку. Анализируя эти оценки, ведомство проводит работу с поварами.