Сколько стоит и из чего состоит солдатский паек в Казахстане

Сколько стоит солдатский паек в казахстанской армии и какой набор продуктов включает, Zakon.kz рассказали в Министерстве обороны РК.

Так, по данным Минобороны, с 2019 по 2020 год стоимость общевойскового продовольственного пайка составляла 1225 тенге. С 2021 года по сегодняшний день – 1713 тенге.

24 августа текущего года решением РБК на 2023 год утверждено увеличение стоимости общевойскового продовольственного пайка с 1713 тенге до 2250 тенге. Состав рациона и калорий менялся в 2012 году на основании научно-исследовательской работы ТОО "ОО Казахская академия питания", – рассказали в Минобороны в ответ на запрос редакции.

В ведомстве отметили, что в зависимости от принадлежности к роду войск военнослужащих и выполняемых ими задач индивидуальные рационы питания делятся на 5 видов. Соответственно, состав продуктов и количество различны.

К примеру, военнослужащие десантно-штурмовых войск при выполнении учебно-боевых задач испытывают намного больше нагрузки, чем остальные военнослужащие. В составе индивидуального рациона питания десантных войск содержатся дополнительные продукты: это сыры, сгущенное молоко, сыровяленое мясо конины, орехи, курага, изюм и другие продукты.

Общевойсковой паек состоит из 48 наименований продуктов. Расчет приводится в граммах на одного человека в день:

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта – 350 г.

Хлеб пшеничный из обогащенной муки 1 сорта – 400 г. Мука пшеничная 1 сорта (обогащенная) – 10 г. Крупа гречневая 1 сорта – 30 г. Крупа овсяная высшего сорта – 10 г. Крупа перловая 1 сорта – 10 г. Крупа пшенная высшего сорта – 10 г. Крупа ячневая 1 сорта – 10 г. Крупа рисовая высшего сорта – 30 г. Бобы (горох, фасоль) 1 сорта – 10 г. Макаронные изделия (вермишель, рожки, лапша) высшего сорта – 35 г. Мясо говядины 1 категории – 200 г. Мясо птицы 1 категории (курица, индейка) – 30 г. Колбаса полукопченая высшего сорта – 20 г. Рыба потрошеная без головы (сазан, сом, карп, судак) – 120 г. Яйцо куриное – 1 штука. Молоко коровье, жирность не менее 2,5% – 90 мл. Кефир, жирность не менее 2,5% – 60 мл. Сметана, жирность не менее 15% – 30 г. Творог, жирность не менее 9% – 30 г. Сыр сычужный твердый – 35 г. Масло коровье, доля животного жира не менее 72,5% – 40 г. Масло подсолнечное – 40 г. Сахар-песок – 70 г. Мед пчелиный (пакетированный по 10 г) – 20 г. Чай черный высшего сорта – 2 г. Соль пищевая йодированная – 20 г. Дрожжи хлебопекарные прессованные – 0,3 г. Лавровый лист – 0,2 г. Перец молотый – 0,3 г. Горчичный порошок – 0,3 г. Уксусная кислота пищевая 70% – 0,1. Картофель свежий – 420 г. Капуста белокочанная свежая – 130 г. Свекла свежая – 40 г. Морковь свежая – 95 г. Лук репчатый свежий – 65 г. Чеснок свежий – 5 г. Огурцы свежие – 50 г. Помидоры свежие – 50 г. Томатная паста – 6 г. Перец сладкий свежий – 20 г. Зелень (лук зеленый, укроп, петрушка) свежая – 20 г. Сок овощной – 90 мл. Фрукты свежие (яблоки, бананы, апельсины) – 200 г. Фрукты сушеные (изюм, курага, чернослив) – 20 г. Сок плодово-ягодный – 90 мл. Поливитаминный препарат, драже (декабрь-май) – 1 г.

Как рассказали в ведомстве, при разработке рационов питания специалистами проведено научное обоснование норм снабжения продовольствием военнослужащих Вооруженных сил с учетом задач, выполняемых личным составом и физических нагрузок.

Правильное и сбалансированное питание – основа сохранения и укрепления здоровья военнослужащих. Так, расчет солдатского пайка проводится с учетом количества белков, жиров и углеводов, необходимых для поддержания организма военнослужащего, – отметили в МО РК.

Также в Министерстве обороны отметили, что питание военнослужащих казахстанской армии организуется по нормам продовольственных пайков и построено на системе натурального нормирования.

Структурную основу этой системы составляет физиологически обоснованный набор продуктов для соответствующих контингентов военнослужащих, адекватный их энергетическим затратам и профессиональной деятельности.

Как пояснили в ведомстве, повышение стоимости пайка с 2023 года обусловлено ростом цен на продукты питания в стране. Так, согласно официальной статистике, цены на продовольственные товары за год повысились почти на 20%. Непродовольственные товары подорожали на 13,2%.

Вместе с тем Минобороны проводит работу по внедрению в обеденных залах планшетов системы оценки качества пищи. Каждый военнослужащий сможет поставить свою оценку. Анализируя эти оценки, ведомство проводит работу с поварами.