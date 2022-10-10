Туристы с гидом заблудились в Чарынском каньоне

Фото: pixabay

Утром 9 октября группа туристов из 9 человек в сопровождении гида отправились в Чарынский каньон. Вечером стало известно, что они заблудились и не могут найти обратную дорогу. Им на помощь отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сообщает Zakon.kz.

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