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Туристы с гидом заблудились в Чарынском каньоне

туристы гид заблудились Фото: pixabay
Утром 9 октября группа туристов из 9 человек в сопровождении гида отправились в Чарынский каньон. Вечером стало известно, что они заблудились и не могут найти обратную дорогу. Им на помощь отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе РОСО уточнили, что на поиски выехали 7 спасателей.

Связь туристы поддерживали со своими родственниками по телефону. Поиски продолжались всю ночь до утра.Пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"

Утром 10 октября спасатели обнаружили туристов и оказали им всю необходимую помощь.

В начале сентября сообщалось, что восемь туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы. Тогда четверо взрослых и четверо детей ушли в поход, чтобы посмотреть местный водопад.

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Анастасия Московчук
Алматинская область
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