Туристы с гидом заблудились в Чарынском каньоне
Фото: pixabay
Утром 9 октября группа туристов из 9 человек в сопровождении гида отправились в Чарынский каньон. Вечером стало известно, что они заблудились и не могут найти обратную дорогу. Им на помощь отправились спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе РОСО уточнили, что на поиски выехали 7 спасателей.
Связь туристы поддерживали со своими родственниками по телефону. Поиски продолжались всю ночь до утра.Пресс-служба ГУ "РОСО МЧС РК"
Утром 10 октября спасатели обнаружили туристов и оказали им всю необходимую помощь.
В начале сентября сообщалось, что восемь туристов потерялись в Бутаковском ущелье близ Алматы. Тогда четверо взрослых и четверо детей ушли в поход, чтобы посмотреть местный водопад.
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