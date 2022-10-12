Эксперты объяснили, почему автолюбители стали чаще брать в кредит поддержанные авто

Из-за дефицита новых машин, автозапчастей и изменившейся цены автолюбители стали чаще покупать в кредит подержанные авто. Специалисты Евразийского банка объяснили, почему интерес к кредитованию вторичного рынка авто продолжает расти ежемесячно на 10-20%, сообщает Zakon.kz.

Исполнительный директор по автокредитованию Амир Таиров сообщил, что спрос на поддержанные авто наблюдается последние несколько лет. Раньше все чаще покупали авто из салона. Для сравнения: по итогам шести месяцев 2022 года было профинансировано более 2700 кредитов на приобретение автотранспорта у физических лиц. За аналогичный период прошлого года – всего около 200 кредитов.

Здесь существует несколько нюансов. Первое – это дефицит новых авто. Связано это и с пандемией, с отсутствием комплектующих на автомобили, в том числе и из-за геополитической ситуации в мире, и со сложностями производства авто. Во-вторых – на рынке подержанных авто выбор больше, чем на рынке новых автомобилей. Популярности автокредитования подержанных авто способствует возможность быстро получить кредит. Тем более что с прошлого года весь процесс, когда владелец авто готов продать физическому лицу автомобиль в кредит – процедура по верификации и принятию окончательного решения, теперь может проходить полностью онлайн. Минимальное время оформления сделки – около 2-3 часов. Конечно, это может зависеть от работы СпецЦОНов, базы данных, очередности и работы прочих институтов, услуги которых необходимы при оформлении. И уже сейчас точно можно сказать, что онлайн-кредитование автомобилей с пробегом через Евразийский банк зарекомендовало себя среди автомобилистов. Амир Таиров

Механизм онлайн-кредита на приобретение автомобиля с пробегом проходит в два этапа: первый этап – это подача онлайн-заявки и получение окончательного решения, второй – оформление и выдача автомобиля.

Клиент, заполнив необходимые данные в онлайн-заявке, получает решение, после положительного кредитного решения ему позвонят сотрудники call-центра и проконсультируют, куда нужно проехать для оформления автомобиля. Сейчас в Алматы в трех СпецЦОНах находятся представительства нашего банка по оформлению автомобилей в кредит. В других крупных городах – по одному. Мы стараемся увеличивать количество точек приема клиентов, количество финансовых консультантов, чтобы снизить вероятность возникновения очередей в связи с ростом популярности программы. Исполнительный директор по развитию цифровых продуктов Айгерим Кальжанова

Основная стратегия банка в автокредитовании заключается в развитии цифровизации услуг (digital) и обеспечении максимальной доступности продуктов Евразийского банка.

Мы сейчас активно работаем над интеграцией с государственными органами для того, чтобы перевести в онлайн постановку автомобиля на учет и в залог, внедрением цифровых решений по ЭЦП, чтобы подписывать документы онлайн. Клиентам не нужно будет приезжать в банк и другие организации для оформления сделки по покупке авто, продавец-покупатель смогут осуществить сделку онлайн. Также планируется перевести в онлайн процесс проверки автомобиля, чтобы убедиться, не находится ли автомобиль в розыске, нет ли у него двойника. По всем пунктам мы будем проверять приобретаемый автомобиль с юридической и технической стороны, их порядка 150. Амир Таиров

Также специалисты рассказали о планах запуска пилотного проекта по помощи в поиске и покупке авто. Когда клиенту уже одобрен кредит, но он не может найти желаемый автомобиль, сотрудники могут взять это на себя, ускорив тем самым процесс подбора и покупки автомобиля.

Поиском займутся эксперты, которые уже имеют внушительный опыт и пул машин, прошедших проверку. При этом они будут исходить из параметров, обозначенных клиентом: цвет, марка, год и техническое состояние авто. Амир Таиров

Выгодно это тем, что клиент сэкономит свое время и средства на поиск подходящей машины и значительно снизит риски, связанные с техническим состоянием машины.

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