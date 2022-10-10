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Назначен главный санитарный врач Алматинской области

назначение Фото: пресс-служба ДСЭК
В Алматинской области назначен новый глава Департамента санитарно-эпидемиологического контроля – главный государственный санитарный врач. Им стал Марат Исмаилов.

Марат Исмаилов родился в 1974 году. Имеет высшее медицинское образование. Является санитарным врачом высшей квалификационной категории по общей гигиене, отличник здравоохранения.

В 1992 году поступил в Актюбинский медицинский институт и в 1998 году окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "Врач гигиенист-эпидемиолог".

Общий стаж работы в органах санитарно-эпидемиологического контроля и надзора составляет 25 лет.

Свою трудовую деятельность начал в 1997 году в Усть-Каменогорске. До 2014 года работал в Восточно-Казахстанской области.

С 2015 по 2020 год работал в Департаменте государственного санитарно-эпидемиологического контроля и надзора Алматинской области в Талдыкоргане.

С 2021 по 2022 год работал в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в Астане.

С 4 октября 2022 года назначен руководителем Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области.

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