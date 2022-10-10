Стал известен победитель женского клубного ЧА-2022 по гандболу в Алматы

В Алматы завершился 5-й Чемпионат Азии среди женских команд по гандболу. В противоборстве с 6-ю азиатскими клубами чемпионом стал коллектив Sugar Gliders ("Сахарные Планеры") из Кореи, сообщает Zakon.kz.

Корейские гандболистки показали абсолютный результат, выиграв все шесть матчей из шести возможных, что позволило им надеть золотые медали азиатского первенства.

Фото: Instagram/ahf__official

Серебряные медали и второе итоговое место за спортсменками алматинской команды "Достык", у которых только одно поражение, они как раз уступили кореянкам.

Фото: Instagram/ahf__official

На третьей позиции женского клубного Чемпионата Азии расположилась еще одна казахстанская дружина – "Алатау Арулары".

Parimatch разыгрывает реальный кэш на 4 000 000 тенге, а также iPhone 14 и телевизор Sony BRAVIA! Заряжайте на топовые футбольные события и выигрывайте по-крупному. Лучшим игрокам – гарантированные бонусы на каждом этапе.