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Стал известен победитель женского клубного ЧА-2022 по гандболу в Алматы

Гандбол ЧА Золото Фото: Instagram/ahf__official
В Алматы завершился 5-й Чемпионат Азии среди женских команд по гандболу. В противоборстве с 6-ю азиатскими клубами чемпионом стал коллектив Sugar Gliders ("Сахарные Планеры") из Кореи, сообщает Zakon.kz.

Корейские гандболистки показали абсолютный результат, выиграв все шесть матчей из шести возможных, что позволило им надеть золотые медали азиатского первенства.

Гандбол ЧА Серебро

Фото: Instagram/ahf__official

Серебряные медали и второе итоговое место за спортсменками алматинской команды "Достык", у которых только одно поражение, они как раз уступили кореянкам.

Гандбол Бронза ЧА

Фото: Instagram/ahf__official

На третьей позиции женского клубного Чемпионата Азии расположилась еще одна казахстанская дружина – "Алатау Арулары".

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