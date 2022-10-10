Стал известен победитель женского клубного ЧА-2022 по гандболу в Алматы
Корейские гандболистки показали абсолютный результат, выиграв все шесть матчей из шести возможных, что позволило им надеть золотые медали азиатского первенства.
Фото: Instagram/ahf__official
Серебряные медали и второе итоговое место за спортсменками алматинской команды "Достык", у которых только одно поражение, они как раз уступили кореянкам.
Фото: Instagram/ahf__official
На третьей позиции женского клубного Чемпионата Азии расположилась еще одна казахстанская дружина – "Алатау Арулары".
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