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Кыргызстанца подозревают в угоне и поджоге авто в Астане

поджог Астана подозреваемый Фото: пресс-служба ДП Астаны
В столице Казахстана задержан 24-летний гражданин Кыргызстана. Его подозревают в совершении серии краж, угонов и поджогов транспортных средств, сообщает Zakon.kz.

По данным столичной полиции, первое преступление произошло ночью. Неизвестный угнал ВАЗ-21214 стоимостью 4 млн тенге.

По данному факту УП района "Байконыр" было начато досудебное расследование по статье "Угон".Пресс-служба ДП Астаны

В тот же день стало известно, что неизвестные совершили поджог автомашин Chevrolet Ravon и LADA Priora.

В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога".

Также в 05.30 в полицию поступило заявление по факту кражи автомагнитолы. Злоумышленник проник в салон Mercedes, разбив окно, после чего поджег авто. Назначены необходимые экспертизы. Пресс-служба ДП Астаны

Ведется следствие.

Подозреваемый, как уточнили в пресс-службе, взят под стражу.

Задержанный дал признательные показания, проверяется его причастность к другим преступлениям.Начальник УП района “Байконыр” Марат Абиров

В начале сентября сообщалось, что в Алматы мужчина забрел в чужую квартиру и украл ключи от новенького авто.

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