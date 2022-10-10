Глава Минздрава ответила на вопросы депутатов по реализации инициатив президента

В Мажилисе прошел первый в этой парламентской сессии правительственный час. Он посвящен текущему состоянию и перспективам развития сельского здравоохранения.

Министр здравоохранения Ажар Гиният рассказала о мерах, которые сегодня государство реализует для медицинского обеспечения сельского населения, и ответила на вопросы депутатов по исполнению реформ главы государства, обозначенных в Послании.

Открывая заседание, заместитель председателя Мажилиса Парламента Балаим Кесебаева отметила, что сегодня примерно 41% казахстанцев проживает в сельской местности, из которых 3,6 млн человек, или 46%, составляют дети и пожилые люди. И их качественное медицинское обеспечение требует особого внимания и использования новых методов работы.

К сожалению, в силу ряда причин у нас накопилось много проблем в здравоохранении сельской местности, требующих безотлагательного решения. В первую очередь это доступность медицинской помощи на селе. Все это осложняется устаревшей материально-технической базой, нехваткой врачей и младшего медицинского персонала, дефицитом медицинского оборудования, отсутствием доступа к лекарствам и другими проблемами. Балаим Кесебаева

Она добавила, что во исполнение Послания главы государства Касым-Жомарта Токаева "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» реализуется Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения".

Основной целью данного проекта является комплексное улучшение медицинской инфраструктуры. Для этого в ближайшие два года будут открыты 655 учреждений первичной медико-санитарной помощи, 32 межрайонные многопрофильные больницы. На эти цели будет выделено более 217 миллиардов тенге, – подчеркнула вице-спикер Мажилиса.

Фото: С. Майлыбаева

Министр здравоохранения Ажар Гиният в своем выступлении отметила, что на сегодня медицинскую помощь сельскому населению оказывают более 5 тысяч медицинских организаций, в том числе свыше 2 тысяч медицинских пунктов, 800 фельдшерско-акушерских пунктов, более 1000 врачебных амбулаторий, порядка 200 поликлиник и 200 больниц.

Для своевременного выявления заболеваний и нарушений развития ежегодно проводятся профилактические осмотры с охватом более 3,1 млн детей, скрининговые исследования свыше 1,6 млн детей раннего возраста.

Фото: С. Майлыбаева

Вместе с тем министр не отрицает и наличия ряда проблем в сельском здравоохранении, большинство из которых озвучили сегодня депутаты.

По поручению главы государства проведена инвентаризация объектов на селе, в результате чего более 200 населенных пунктов не имеют медицинских объектов, примерно в 400 селах они находятся в арендованных, аварийных, приспособленных зданиях. Износ медицинской инфраструктуры первичной медико-санитарной помощи в сельской местности превышает 50%, – сказала Ажар Гиният.

Депутат Мажилиса Жамиля Нурманбетова в своем содокладе напомнила, что одним из ключевых вопросов по дальнейшему развитию сельского здравоохранения является качественная реализация Национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения", разработанного по поручению главы государства.

Вместе с тем во избежание необеспеченности строящихся объектов узкими специалистами, в т.ч. умеющими работать на аппаратах УЗИ, МРТ, КТ, считаем необходимым уже сейчас разработать календарный план по обеспечению медицинскими специалистами сельских населенных пунктов. Для это целесообразно провести детальную ревизию дефицита медработников. Жамиля Нурманбетова

Основную часть мероприятия заняли ответы на вопросы депутатов Мажилиса. Поднимались актуальные темы по исполнению поручений президента и решению наболевших вопросов жителей сел. Это медицинское обеспечение безработных граждан, привлечение квалифицированных медицинских кадров, строительство новых больниц и медпунктов, оказание неотложной помощи, обеспечение сельских больниц интернетом.

Депутат Зарина Камасова адресовала вопрос министру и председателю Фонда социального медицинского страхования.

Как вы знаете, сегодня 3,5 млн граждан Казахстана не охвачены системой обязательного социального медицинского страхования, 46% проживают в сельской местности. Получается, что 1,6 млн незастрахованных сельских жителей могут пользоваться медицинскими услугами только в экстренных случаях. Прочие случаи для них будут являться платными. При этом по итогам 2021 года на селе увеличилась смертность от болезней сердечно-сосудистой системы на 11%. Кроме того, наблюдается рост онкологических заболеваний на 10,5%. В связи с этим у меня вопрос к председателю Фонда социального медицинского страхования: как будете вовлекать сельских жителей в систему ОСМС? – спросила депутат.

И предложила главе Минздрава для всех сельских жителей без исключений проводить скрининги и другие жизненно важные медицинские услуги без учета страхового статуса.

В рамках разъяснения нормы об оплате ОСМС мы будем проводить информационную работу, рассказывать о плюсах вступления в ОСМС, – прокомментировал глава фонда ОСМС Айдын Ашуев.

– Я, как врач, сама поддерживаю, чтобы все профосмотры, скрининги были в рамках ГОБМП, но на сегодняшний день в ГОБМП средств недостаточно. Это очень важный вопрос, поэтому мы рассмотрим его в дальнейшем, возможно, поменяем подходы. Скрининги мы внедряем около десяти лет и видим, что на селе выявляемость очень низкая, она составляет всего 5-7%. Сейчас мы профосмотры проведем, посмотрим состояние здоровья сельского населения. Потом будут приняты меры, – ответила министр на предложение З. Камасовой.

В правительственном часе в формате видеоконференции также приняли участие руководители комитетов здравоохранения, медицинских организаций, акимы и чиновники управлений здравоохранения из регионов.

Фото: С. Майлыбаева

На площади перед зданием Парламента прошла выставка средств транспортной медицины, санитарного автотранспорта, передвижных аптечных пунктов, а в холле Мажилиса можно было ознакомиться с работой центров лучших практик на примере трех межрайонных больниц – Енбекшиказахской, Аягозской и Меркенской центральных многопрофильных больниц.

Фото: С. Майлыбаева

Сегодня очень важна качественная и своевременная реализация инициатив главы государства по модернизации системы сельского здравоохранения. Минздраву, акиматам и Фонду социального медицинского страхования необходимо в тесном тандеме принять действенные и неотложные меры для достижения поставленных целей, – резюмировала в завершение Балаим Кесебаева.

Напомним, Национальный проект "Модернизация сельского здравоохранения" был обозначен в Послании главы государства "Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество" от 1 сентября 2022 года.

Касым-Жомарт Токаев поручил в рамках Нацпроекта в течение двух лет построить и полностью оснастить медицинские и фельдшерско-акушерские пункты в 650 селах, модернизировать районные больницы до уровня многопрофильных медучреждений, обеспечить доступность специализированной медпомощи и увеличение охвата скринингом сельских жителей, создание аптечных пунктов в населенных пунктах на базе медицинских организаций, решение кадровых вопросов и ряд других направлений развития медпомощи на селе.