Курс доллара вырос на торгах 10 октября

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 473,38 тенге, поднявшись на 1,63 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился до 7,69 тенге (-0,08).

Средневзвешенный курс китайского юаня составил 66,49 тенге.

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 462,84 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 473,5-477 тенге, евро – по 461-466 тенге, российские рубли – по 7-7,35 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 10 октября.

Так, стоимость фьючерсов на нефть сорта Brent на декабрь выросла на 3,71%, до 97,92 долларов за баррель.

Фьючерсы на нефть сорта WTI на ноябрь повысились на 4,74%, до 92,64 долларов за баррель.