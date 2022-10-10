Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидаются дожди с грозами 11 октября

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 октября, сообщает Zakon.kz.

На большей части страны ожидается погода без осадков.

Лишь погоду западных регионов страны будет определять циклон с районов Черного моря, с чем пройдут дожди с грозами. РГП "Казгидромет".

По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на востоке и в горных районах юго-востока – туман.

Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 15-17 тепла.

В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 16-18 тепла.

В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 22-24 тепла.