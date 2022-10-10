Синоптики рассказали, где в Казахстане ожидаются дожди с грозами 11 октября
Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 11 октября, сообщает Zakon.kz.
На большей части страны ожидается погода без осадков.
Лишь погоду западных регионов страны будет определять циклон с районов Черного моря, с чем пройдут дожди с грозами. РГП "Казгидромет".
По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-западе с пыльной бурей, на востоке и в горных районах юго-востока – туман.
Ночью на севере Туркестанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.
В Астане переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 15-17 тепла.
В Алматы переменная облачность, без осадков. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 16-18 тепла.
В Шымкенте небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 22-24 тепла.
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