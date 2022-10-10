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В Западном Казахстане в подвале жилого дома обнаружили снаряд

В Западном Казахстане в подвале жилого дома обнаружили снаряд Фото: Zakon.kz
В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области в подвале жилого дома жительница обнаружила снаряд, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 7 октября примерно в 11:30. Сообщение о том, что в подвальном помещении дома в пос. Бурлин найден снаряд, поступило в отдел полиции Бурлинского района.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации ОП Бурлинского района. Снаряд обнаружила жительница вышеуказанного дома, которая зашла в подвальное помещение, чтобы перетащить ненужные вещи из дома.Пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что снаряд был извлечен и вывезен в безопасное место инспекторами учебно-тренировочного взвода ДП ЗКО.

В 4 км от пос. Бурлин в открытой местности в составе комиссии данный снаряд был уничтожен.Пресс-служба ДП ЗКО

Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось.

22 февраля сообщалось, что в Байзакском районе Жамбылской области в песках нашли авиабомбу "ФАБ 500м-62" 1962 года выпуска, которую вывезли на полигон для обезвреживания. Ее длина – 2,5 м, вес – 500 кг. Мужчину, сообщившего о находке, поощрили.

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