В Западном Казахстане в подвале жилого дома обнаружили снаряд

В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области в подвале жилого дома жительница обнаружила снаряд, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в областном департаменте полиции, инцидент произошел 7 октября примерно в 11:30. Сообщение о том, что в подвальном помещении дома в пос. Бурлин найден снаряд, поступило в отдел полиции Бурлинского района.

Данный факт был зарегистрирован в книге учета информации ОП Бурлинского района. Снаряд обнаружила жительница вышеуказанного дома, которая зашла в подвальное помещение, чтобы перетащить ненужные вещи из дома. Пресс-служба ДП ЗКО

В ведомстве отметили, что снаряд был извлечен и вывезен в безопасное место инспекторами учебно-тренировочного взвода ДП ЗКО.

В 4 км от пос. Бурлин в открытой местности в составе комиссии данный снаряд был уничтожен. Пресс-служба ДП ЗКО

Как снаряд оказался в подвале, полицейским выяснить не удалось.

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