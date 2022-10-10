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В Шымкенте обсудили подготовку к отопительному сезону

совещание отопительный сезон Фото: пресс-служба акимата Шымкента
Под председательством акима Шымкента Мурата Айтенова состоялось совещание по подготовке к отопительному сезону.

На совещании обсуждали ход подготовки к зимнему сезону. Было доложено, что все 18 городских муниципальных котельных полностью готовы и запас угля в нашем городе достаточен.

Руководитель Управления энергетики и развития инфраструктуры города Шымкента Боранбай Булатбеков сообщил, что в целях подготовки инфраструктурных систем, в том числе обеспечения качественной электроэнергией жилых массивов "Игилик", "Жидели", "Сайрам", полностью выполнены работы по измерению давления газа со стороны АО "КазТрансГаз Аймак", а также реконструкция водопроводов ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг".

обсуждение

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Булатбеков также проинформировал, что выявлены четыре дома, где подготовительные работы вообще не проводились. Это два дома в микрорайоне Терскей и по одному – по улице Иляева и Туркестанской Аль-Фарабийского района.

совещание

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Аким города поручил руководителям и специалистам отрасли в оперативном порядке создать комиссионную группу по выявлению недостатков в деле подготовки многоэтажных домов к зиме и проинспектировать готовность частных предпринимателей, поставляющих электроэнергию населению. О ходе выполнения поручений будет доложено руководителю управления.

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