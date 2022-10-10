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В МИД Казахстана рассказали подробности госвизита Эрдогана

В МИД Казахстана рассказали подробности госвизита Эрдогана Фото: Instagram/rterdogan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Казахстан 12-13 октября с государственным визитом. Официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров рассказал подробности, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Айбека Смадиярова, в рамках визита 12 октября состоится встреча глав двух государств, а также IV заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Казахстаном и Турцией.

В ходе переговоров состоится обмен мнениями по актуальным региональным и международным проблемам, стороны обсудят перспективы двустороннего инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества.Айбек Смадияров

Глава Турецкой Республики также примет участие в VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

12-13 октября под председательством Касым-Жомарта Токаева в Астане состоится VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА). В нем примут участие 11 президентов.

10 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков допустил возможность встречи Путина и Эрдогана в Астане.

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МИД РК Смадияров Айбек Эрдоган Реджеп Тайип Казахстан Турция
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