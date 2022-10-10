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Токаев подписал поправки по вопросам племенного животноводства

подписаны поправки в законодательство по племенному животноводству Фото: Zakon.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам племенного животноводства и оборота биотоплива", сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на дальнейшее совершенствование законодательства в области племенного животноводства. Поправки предусматривают устранение существующих противоречий и коллизий, в том числе и юридического характера, расширения полномочий уполномоченного органа, республиканских палат, а также унификации отдельных положений закона с нормами Евразийского экономического союза.

В частности, расширяются компетенции уполномоченного органа (МСХ). Они дополняются следующими полномочиями: разработка и утверждение правил проведения индексной оценки животных; разработка и утверждение правил проведения молекулярной генетической экспертизы животных; разработка и утверждение правил проведения геномной оценки.

Кроме того, расширяются и конкретизируются полномочия республиканских палат. Так, на законодательном уровне определяются сроки созыва внеочередного собрания членов республиканской палаты и сроки полномочия председателя республиканской палаты.

Вместе с тем усиливаются полномочия научно-исследовательских организаций сельскохозяйственного профиля.

Также вводится новая статья 21-1 "Молекулярная генетическая экспертиза", в которой отражаются основные положения при проведении молекулярной генетической экспертизы, права и обязанности заказчика (владелец животного) и специализированной лаборатории.

Кроме того, устраняется допущенный ранее перекос в вопросе определения "племенного крупного рогатого скота мясного направления второй категории".

Теперь для данной категории племенных животных будет установлено требование указывать в племенных свидетельствах его родословную не только по отцовской, но и по материнской линии.

Вводится норма, согласно которой племенным центрам будет предоставлена возможность приобретения семени производителей в целях проведения работы по заказному спариванию для получения быков-производителей нужного генотипа, что позволит им более ускоренными темпами улучшать их качественный состав.

Для улучшения породных и продуктивных качеств животных предоставляется возможность использования сельскохозяйственными товаропроизводителями свежеполученного семени и эмбрионов, и таким образом устраняется существующий законодательный пробел.

Закон также предусматривает изменения в законы о госрегулировании развития АПК и производства и оборота биотоплива.

Так, изменения в законе о госрегулировании производства и оборота биотоплива касаются расширения понятия "биоэтанол", что позволит реализовать производимую продукцию не только как присадку для бензина, но и для производства продукции химической и связанной с ней промышленности, что существенно расширит возможности предприятий по переработке и сбыту продукции.

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Лариса Черненко
МСХ РК Токаев Касым-Жомарт Казахстан
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