Более 30 судей освобождены от должности за три года

На брифинге в СЦК член Высшего Судебного Совета РК Нурия Сисенова рассказала, что за три последних года освобождены 34 судьи из-за нарушений законности при отправлении правосудия, сообщает корреспондент Zakon.kz.

С 2019 по 2022 год Судебным жюри всего по фактам грубого нарушения законности рассмотрено и к дисциплинарной ответственности привлечены порядка 349. 34 судьи освобождены от должности по решению Судебного жюри за нарушение судейской этики и грубые нарушения законности при отправлении правосудия. Нурия Сисенова

Она добавила, что по 105 фактам проверки прекращены в связи с отсутствием в действиях судей состава дисциплинарного проступка, истечением сроков, а также ввиду малозначительности проступка. Это 30% от общего количества дисциплинарных производств, потому что не имеется в действиях данного судьи грубого нарушения или оно малозначительно.

Член Высшего Судебного Совета РК напомнила, что Судебное жюри не является судебной инстанцией и не осуществляет пересмотр судебных актов. Кроме того, жюри не инициирует проверки самостоятельно.

При этом, по ее словам, привлечение судей к дисциплинарной ответственности производится по решению Судебного жюри, которое с 2019 года действует при Высшем судебном совете как самостоятельный правовой институт.

В состав дисциплинарного органа входят как судьи, так и представители общественности. Судьи могут быть привлечены к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при отправлении правосудия.

Сегодня механизм рассмотрения дисциплинарной ответственности судьи за грубое нарушение законности выглядит следующим образом. Суды апелляции или кассации при пересмотре дела и отмене или изменении судебного акта устанавливают факт грубого нарушения законности со стороны судьи нижестоящего суда. После этого вопрос о передаче материалов в судебное жюри рассматривается на пленарном заседании областного суда области, в которой работает этот судья. После принятия пленарным заседанием решения о передаче материалов в Судебное жюри дисциплинарное дело в отношении судьи направляется в Судебное жюри. Нурия Сисенова

В случае отказа пленарного заседания в передаче материалов в Судебное жюри, вопрос о дисциплинарной ответственности судьи не может быть рассмотрен Судебным жюри по своей инициативе.