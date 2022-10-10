В акимате Акмолинской области рассказали о ремонте дорог и школ в поселках

В регионе продолжается реализация проекта "Ауыл – Ел бесігі", целью которого является улучшение качества жизни на селе, модернизация социальной и инженерной инфраструктуры сельских населенных пунктов с потенциалом развития.

Программой "Ауыл – Ел бесігі" за 2019-2021 годы охвачено 35 сел с населением более 100 тыс. человек.

Из бюджета выделено 18,7 млрд тенге на реализацию 144 проектов. Проведен ремонт 26-ти объектов социальной сферы, 8 объектов ЖКХ, 208 км внутрипоселковых дорог, 34 км сетей водоснабжения, 19 км сетей теплоснабжения, построены котельная, два физкультурно-оздоровительных комплекса. Глава отдела развития регионов управления экономики и бюджетного планирования Акмолинской области Азамат Байкуанышев

Спикер сообщил, что при реализации проектов создано 1133 временных рабочих места, а после ввода в эксплуатацию объектов будет создано еще 48 постоянных.

В текущем году по вышеуказанной программе выделено 9 млрд тенге на реализацию 71 мероприятия. Проектами охвачено 58 сел с населением порядка 125 тыс. человек.

В области продолжается работа над установкой спортивно-игровых площадок в 17-ти селах, из них завершены 14 проектов, это поселки Вознесенка, Караозек и Никольское Буландынского района, Златополье, Дмитриевка, Кызылагаш, Веденовка, Кенесары Бурабайского района, Сергеевка и Шуйское Атбасарского района, Оразак Целиноградского района, Жолымбет и Дамса Шортандинского района.

На стадии завершения спортплощадки в селах Ульги района Биржан сал, Бузулук Есильского района и Талапкер Целиноградского района.

Ведутся работы по ремонту внутрипоселковых дорог в 31 селе, завершено 17 проектов, проведен ремонт порядка 50 км дорожного полотна в поселках Старый Колутон Астраханского района, Мариновка и Магдалиновка Атбасарского района. Также реализуется 3 проекта в селах Андыкожа батыр района Биржан сал, Беловодское и Перекатное Жаксынского района, в районном центре Зеренда, поселке Малика Габдуллина Зерендинского района, селе Кенбидаик Коргалжынского района, Красный Яр города Кокшетау, и поселках Жаныспай, Красивое, Юбилейное и Бузулык Есильского района, – сообщили в Управлении экономики и бюджетного планирования.

В Год детей не остались без внимания и объекты образования, проведен капитальный ремонт средней школы в селе Егиндыколь Егиндыкольского района, завершен ремонт школы в селе Колутон Астраханского района. Также все больше акмолинцев имеют доступ к качественной питьевой воде, благодаря программе "Ауыл – Ел бесігі" сделана реконструкция сетей водоснабжения в селах Караозек и Никольское Буландынского района, Алексеевка Зерендинского района и Заречное Есильского района .

На сегодняшний день из 71 проекта завершен 31, на стадии завершения – 32, переходящих на следующий год – 8. При реализации данных проектов создано 67 временных рабочих мест.

Стоит отметить, что в целом наблюдается положительная динамика по реализации проекта "Ауыл – Ел бесігі", в сравнении с 2019 годом объем выделяемых средств увеличился в три раза.