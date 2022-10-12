Пожарный из Караганды борется за жизнь с помощью неравнодушных людей

Многодетная семья из Карагандинской области собирает средства на операцию отцу. Мужчина 18 лет проработал в пожарной части поселка Агадырь Шетского района, пока в 2016 году его здоровье не стало ухудшаться. Редакция Zakon.kz побеседовала с супругой спасателя, которая бьется за жизнь мужа.

Гульшат Шакеновой приходится не только кормить и растить четверых детей, но и заниматься лечением тяжелобольного мужа. Женщина бегает по многочисленным инстанциям в поисках помощи от государства и собирая деньги на дорогостоящую операцию.

С 2016 года самочувствие 43-летнего Улана Секебаева стало резко ухудшаться. Мужчина провел целый месяц в больнице, но врачи так и не смогли поставить точный диагноз. Пришлось обращаться к столичным врачам. Результаты биопсии показали, что мужчина страдает от хронической почечной недостаточности пятой степени. В таком состоянии почки пациента практически не способны эффективно работать. В итоге их функции снижаются настолько, что возникает необходимость в применении заместительной терапии.

Для того, чтобы три раза в неделю проходить жизненно важную процедуру – гемодиализ, мужчине пришлось переехать из сельской местности в Караганду. Только там есть оборудование для систематического проведения амбулаторных процедур.

Улан вынужден снимать квартиру в областном центре. Супруга живет в Агадыре с пожилыми родителями и детьми. Она одна работает, чтобы содержать всю семью.

Я – многодетная мать, муж – инвалид первой группы. Мы четыре года не просили помощи, добиваясь каких-то государственных услуг и поддержки, но сейчас стало очень тяжело. В данный момент я живу в поселке, муж снимает квартиру в городе, так как несколько раз в неделю ему нужно проходить медицинские процедуры, которые невозможно сделать в области. Нашему младшему ребенку – четыре года, мы вместе с ним приезжаем к папе, и мне тяжело видеть слезы малыша, когда подходит время уезжать, и они прощаются. Нам всем тяжело жить отдельно. Гульшат Шакенова

По словам супруги Улана, они не просят у государства бесплатную квартиру. Семья нуждается в помощи с арендным жильем, чтобы организовать должный уход мужчине и быть рядом с ним.

В Агадыре покупателям наш дом не интересен. Годами соседи пытаются продать свои дома, но если и удается их продать, за них больше шести-семи миллионов тенге не дают. Но в Караганде цена на жилье начинается от 15 млн тенге. Государство при этом считает, что наша семья ни в чем не нуждается, так как имеем собственный дом в области. Гульшат Шакенова

Супруга надеется, что Улану все-таки удастся сделать пересадку почки, и семья сможет вернуться к прежней жизни.

Я с 2019 года пишу письма президенту, также обращалась в акимат, Минздрав, в партию Аманат, просила о помощи. Проблема в том, что в поселке, где мы живем с детьми, дом оформлен на мое имя, и он находится в залоге. Во-вторых, дом небольшой и ветхий, с печным отоплением. Нам хотелось бы получить арендное жилье и быть рядом с Уланом. Но из-за того, что за мной числится этот домик, я не могу встать в очередь, и даже в ипотечной программе не могу участвовать из-за возраста, – делится переживаниями Гульшат.

Женщина рассказала, что написала письмо в Фонд "Қазақстан халқына", откуда последовал ответ, что в Фонде смогут предоставить деньги на лечение ее супруга, если Министерство здравоохранения даст консультативное заключение о том, что мужчина действительно нуждается в оказании медицинской помощи за рубежом. В свою очередь в Министерстве здравоохранения ответили, что не могут предоставить такое заключение, так как пациента могут прооперировать и на родине.

Мы с мужем настроены на то, чтобы операцию провели в Турции. Два года назад мы были на консультации у казахстанского трансплантолога, который сообщил, что донором может быть женщина до 50 лет и мужчина до 60 лет, если их здоровье не отягощено хроническими и патологическими заболеваниями. У нас есть желающие стать донорами – родители мужа, но маме – 65, а отцу вот-вот исполнится 70 лет. Теперь нам говорят, что в Казахстане тоже возрастных ограничений на донорство нет, можно пройти обследование и сделать трансплантацию почек. Но мы уже отправили в Турцию все справки, заключения врачей и результаты анализов предполагаемых доноров – родителей мужа (мамы и папы), нам ответили, что у отца, как у донора, больше шансов по совместимости. Гульшат Шакенова

Фото: предоставлено автором

По словам женщины, на данный момент идет сбор денег. Многодетной семье сейчас важно собрать нужную сумму на поездку в Турцию и провести там операцию по трансплантации почек Улану.

Мы получили приглашение на проведение трансплантации почек в Турции. Стоимость операции составляет 16 тыс. долларов (7,7 млн тенге на текущий момент). На анализы на одного человека, по предварительным подсчетам, нужно 2500 долларов (1,20 млн тенге). Плюс к этому нам необходимо найти деньги на проживание и перелет. По грубым расчетам, нужно собрать 25-30 млн тенге, но в приглашении на операцию говорится, что цена может измениться. Гульшат Шакенова

Сбор средств идет медленно. За несколько месяцев удалось собрать только 3 миллиона тенге. Уходит драгоценное время.

Гульшат Шакенова недоумевает, почему государство в индивидуальном порядке не может рассмотреть сложившуюся ситуацию, оценив действительное положение семьи и их реальные потребности.

Несмотря на то, что Улан посещает гемодиализ, который в стране, к счастью, проводят бесплатно, из-за отсутствия необходимых медикаментов он не получает положенное ему лечение в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

При этом человек 18 лет спасал людей, рискуя жизнью и потеряв в борьбе с огненной стихией свое здоровье.