В Петропавловске полицейские нашли пропавшую пожилую астанчанку с амнезией

В Петропавловске патрульные полицейские вернули родственникам без вести пропавшую пенсионерку, которая страдает амнезией, сообщает Zakon.kz.

9 октября по улице Караванной дезориентированная пожилая женщина села в машину к мужчине, который и сообщил о ней в полицию. На место прибыли сотрудники патрульной службы Омирсерик Оразгали и Данияр Утегенов.

Как оказалось, 70-летняя пенсионерка страдает потерей памяти. Проверка по личным документам показала, что она прописана в столице. Что она делала в Петропавловске, пояснить не смогла. Тем не менее полицейским удалось разобраться в ситуации. Зарядив в патрульной машине телефон пенсионерки, они позвонили по последним номерам. Выяснилось, что бабушка остановилась у родственницы в Кызылжарском районе. В райцентре уже велись ее поиски.

Через полтора часа после встречи с полицейскими взволнованная жительница пригорода прибыла за потерявшейся сестрой.

Сотрудники батальона патрульной полиции одними из первых прибывают на места происшествий, проводят проверки полученной информации, зачастую сталкиваются с непредвиденными ситуациями, – рассказал командир БПП УП Петропавловска Канат Алимжанов.

Полицейские рекомендуют родственникам граждан, страдающих потерей памяти, следить, чтобы при них всегда был заряженный мобильный телефон. Также необходимо вкладывать в карман записку с контактными данными, которые помогут быстро установить личность и родственников потерявшихся.

По данным Управления криминальной полиции ДП СКО, с начала года в полицию области поступило свыше 400 обращений по без вести пропавшим. Из них на сегодня разыскано более 390 человек.