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Предпринимателя в ВКО обманули на 10 миллионов тенге

тенге, деньги, мошенничество Фото: polisia.kz
Бизнесмен обратился в дежурную часть Ульбинского ОП с заявлением о том, что знакомый обманным путем выманил у него 10 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По словам пострадавшего, в конце августа 2022 года мужчина предложил помощь в покупке спортивного инвентаря. Взял деньги и больше не выходил на связь.

В результате оперативно-розыскных мероприятий отделом криминальной полиции была установлена личность подозреваемого. Им оказался 25-летний мужчина, который при допросе дал признательные показания, пояснив, что денежные средства он потратил на собственные нужды.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 190 УК РК "Мошенничество".

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