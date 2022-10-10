Врач предупредила об опасности для здоровья опавшей листвы

Специалист объяснила, людям с какими заболеваниями стоит опасаться осенней листвы, лежащей на дорожках в аллеях скверов и парков, сообщает Zakon.kz.

Врач-дерматолог Лидия Гаевская пояснила "Пятому каналу", что опавшая листва может быть опасна для здоровья людей, вызывая различные инфекции.

Опавшая листва может быть очень опасна для человека. Она может вызывать аллергические реакции, инфекционные поражения дыхательных органов и кожи, в том числе. Ну мы все понимаем, что не сама листва является провоцирующим фактором, а именно те грибы, которые распространяются и размножаются на этой листве, – объяснила медик.

Эксперт в области дерматологии разъяснила, что заражение может спровоцировать прошедший дождь, который намочив опавшую листву, тем самым усилил размножение бактерий и грибов. Из-за естественного процесса гниения создается плесень, споры которой легко поднимаются в воздух дуновением ветра, и при вдыхании могут сформировать аллергические реакции и инфицирование бронхолегочных систем.

Так же мы знаем то, что деревья и листва являются определенным фильтром для воздуха, и в течении лета они собирают на себе тяжелые частички дорожной и строительной пыли, а также, птичьи фекалии, фекалии насекомых. При опадании она содержит огромное разнообразие бактерий и вирусов, которые могут поражать организм человека. Для того, чтобы заразиться, необязательно падать в эту листву, вполне достаточно просто пройтись, прогуляться, один раз ее подбросить и вдохнуть эти споры грибов, размножающиеся бактерии. Врач-дерматолог Лидия Гаевская

Кроме того, осенняя пора является и высоко травматичным периодом. Легко поскользнуться во время прогулки на мокрых и скользких листьях, напоровшись при этом на острые камни и ветки. Также, по словам врача, осенью остается опасность нацепить на улице клещей. Необходима производить осмотр одежды после каждой прогулки по городскому парку.

В свою очередь, как рассказала доктор медицинских наук Татьяна Шилова, осенью высока вероятность появления конъюнктивита глаз.

Когда мы говорим о росте воспалительных заболеваний в холодное время года, то прежде всего имеем в виду конъюнктивиты. Это воспаление слизистой оболочки глаза. И вызваны они могут быть как бактериями, так и вирусами. Проявляют они себя в виде покраснения слизистой оболочки глаз, выделений, неприятных ощущений в глазу. Даже снижением зрения, – рассказала специалист.

Доктор уточнила, что заболевание встречается в это время года как у детей, так и у взрослых. Возрастающий риск заболевания связан с изменением температуры, появлением холода и ветреной погоды. Это влияет на роговицу глаза, снижая ее защитные свойства. При этом присоединяются вирусы и бактерии. Люди, носящие контактные линзы, особенно подвержены такому недугу. Связно это с высокой вероятностью травматизации поверхность глаза, и, в результате, заносу инфекции.

Прикоснувшись инфицированной рукой, мы можем вызвать такое состояние, как конъюнктивит. Лечится он специальными препаратами. Эти препараты должен назначать офтальмолог, потому что неадекватное лечение может привести к тому, что заболевание переходит в хроническую форму и тогда излечить его становится гораздо сложнее, – рассказала врач.

Специалист призвала людей, которые используют линзы, меньше носить их в осенний период, или перейти на очки.

Врач добавила, что сезон неустойчивой погоды не будет лишним принимать витамины.