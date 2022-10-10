В Уральске прошел осенний полумарафон Aqjaiyq half marathon – 2022

Спортивный беговой клуб Uralsk Runners (UR7), основанный в 2018 году, организовал полумарафон Aqjaiyq half marathon – 2022. В нем приняли участие более 800 человек. Это уже четвертый по счету марафон бегового клуба, сообщает Zakon.kz.

В спортивном забеге принимали участие зарегистрированные участники из других городов, которые также в онлайн-режиме пробежали дистанции в своих городах. На масштабный спортивный праздник съехались бегуны из Западно-Казахстанской области, а также из городов Алматы, Астаны, Актобе, Атырау, Павлодара и близлежащих городов России.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Команда Uralsk Runners совместно с Управлением физической культуры и спорта ЗКО и отделом физической культуры и спорта города Уральска при поддержке областного и городского акиматов провели забег на дистанциях 3 км, 10,5 км, 21,1 км. Абсолютными чемпионами Уральского полумарафона 2022 года стали: на 3 км – Виктория Глотова и Жарас Айтуаров, на 10 км – Нургуль Орынбасар и Ислам Амангос, на 21км – Екатерина Васильченко и Есенбол Жанабек. Победителям во всех возрастных категориях на дистанциях 21,1 км и 10,5 км также вручили денежные сертификаты, медали, грамоты. Все финишировавшие участники забега получили памятную медаль Aqjaiyq half marathon – 2022.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Благодарны за содействие в организации полумарафона сотрудникам правоохранительных органов, ЧС, медработникам, которые обеспечивали контроль и порядок на всем протяжении маршрута. Участники забега отметили удобство, комфорт на всем пути. Помимо марафонов мы на постоянной основе проводим различные спортивные мероприятия. В сентябре команда Uralsk Runners совместно с отделом физической культуры и спорта Бурлинского района при поддержке акимата Бурлинского района организовали трейловый забег недалеко от села Акбулак, посвященный дню города Аксай. Такие забеги мы проводим в каждом районе области, показывая на своих страницах в социальных сетях красоты нашего края, рассказывая об уникальных местах Западно-Казахстанской области, – сказал организатор спортивного мероприятия, участник клуба UR7 Тимур Жукушев.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Самая юная участница полумарафона 15-летняя Виктория Глотова прибежала первой на дистанции 3 км. Четыре года назад она пришла в уральский беговой клуб UR7. Сейчас девушка – студентка 1 курса Уральского гуманитарно-экономического колледжа, свое будущее хочет связать со спортом, а занятия в клубе оказывают хорошую поддержку ее целям.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

С 11 лет занимается спортом еще один участник и абсолютный чемпион Уральского полумарафона на дистанции 10,5 км Ислам Амангос.

Я работаю тренером в алматинской спортивной школе №2, параллельно открыл спортивный клуб Run time Almaty. Это школа бега, в которой занимаются около 100 человек со всего Казахстана, как из Алматы, так и в онлайн-режиме из других городов. Сам стараюсь не пропускать ни одного марафона. Недавно приехал с победой с Atyrau marathon-2022, второе место занял в Алматинском марафоне, на следующей неделе поеду на марафон в городе Туркестане, потом планирую поехать в Караганду или Актау. В ноябре хочу принять участие в марафоне в городе Самарканде Узбекистана. Надеюсь, покажу хороший результат, – рассказал о своих планах спортсмен из города Алматы.